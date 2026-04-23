23 de abril de 2026
DESDE LA PREVENCIÓN AL ENCUENTRO CIUDADANO: CARABINEROS IMPULSA TRABAJO COMUNITARIO EN PUNTA ARENAS DESDE EL 2017
Buenos días región.
Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, los sargentos 2dos Edgard Rebeco, Juan Guajardo y Sebastián Villaseca, junto al can policial Marley, abordaron diversas iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad y el vínculo con la comunidad en Punta Arenas.
En la instancia, los funcionarios destacaron el Modelo de Integración Carabineros-Comunidad (MICC), una estrategia preventiva impulsada por la institución que busca mejorar la seguridad a nivel local mediante una relación directa y colaborativa con los vecinos. Este enfoque considera el trabajo por cuadrantes, la vinculación constante con la comunidad y la difusión de canales de contacto, incluyendo números de emergencia, con el objetivo de generar mayor cercanía y respuesta oportuna ante situaciones que afecten a la ciudadanía.
Asimismo, reforzaron la importancia de la participación activa de los vecinos en la prevención del delito, destacando que el trabajo conjunto permite identificar problemáticas específicas de cada sector y abordarlas de manera más eficiente.
En paralelo, los uniformados extendieron una invitación a la comunidad a participar en el campeonato de pesca “Carabineros de Chile Héroes del Arauco”, que se desarrollará este sábado 25 de abril entre las 10:00 y las 15:00 horas en la avenida Costanera del Estrecho, específicamente entre calle Santos Mardones y calle Santiago Díaz. La actividad, de carácter familiar, busca generar un espacio de encuentro entre la institución y la ciudadanía.
Las inscripciones para participar se encuentran disponibles a través del correo electrónico [email protected] La iniciativa se enmarca en las acciones de acercamiento comunitario que impulsa Carabineros, promoviendo la confianza, la prevención y la participación ciudadana en un ambiente recreativo.
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El sujeto intentó huir de Carabineros, manejaba sin licencia, con órdenes de detención vigentes y bajo efectos de sustancias.
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