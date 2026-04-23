DESDE LA PREVENCIÓN AL ENCUENTRO CIUDADANO: CARABINEROS IMPULSA TRABAJO COMUNITARIO EN PUNTA ARENAS DESDE EL 2017

Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, los sargentos 2dos Edgard Rebeco, Juan Guajardo y Sebastián Villaseca, junto al can policial Marley, abordaron diversas iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad y el vínculo con la comunidad en Punta Arenas.

En la instancia, los funcionarios destacaron el Modelo de Integración Carabineros-Comunidad (MICC), una estrategia preventiva impulsada por la institución que busca mejorar la seguridad a nivel local mediante una relación directa y colaborativa con los vecinos. Este enfoque considera el trabajo por cuadrantes, la vinculación constante con la comunidad y la difusión de canales de contacto, incluyendo números de emergencia, con el objetivo de generar mayor cercanía y respuesta oportuna ante situaciones que afecten a la ciudadanía.

Asimismo, reforzaron la importancia de la participación activa de los vecinos en la prevención del delito, destacando que el trabajo conjunto permite identificar problemáticas específicas de cada sector y abordarlas de manera más eficiente.

En paralelo, los uniformados extendieron una invitación a la comunidad a participar en el campeonato de pesca “Carabineros de Chile Héroes del Arauco”, que se desarrollará este sábado 25 de abril entre las 10:00 y las 15:00 horas en la avenida Costanera del Estrecho, específicamente entre calle Santos Mardones y calle Santiago Díaz. La actividad, de carácter familiar, busca generar un espacio de encuentro entre la institución y la ciudadanía.

Las inscripciones para participar se encuentran disponibles a través del correo electrónico [email protected] La iniciativa se enmarca en las acciones de acercamiento comunitario que impulsa Carabineros, promoviendo la confianza, la prevención y la participación ciudadana en un ambiente recreativo.





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