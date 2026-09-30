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30 de septiembre de 2026

CONVERSATORIO PUSO EN VALOR LAS HISTORIAS Y RAÍCES DE LA COMUNIDAD CHILOTA RESIDENTE EN MAGALLANES

​Chiloé, Música, Magia y Tradición

patrimoniochiloe

Durante septiembre, distintas agrupaciones culturales y folclóricas vinculadas a la comunidad chilota residente en Punta Arenas desarrollaron diversas actividades destinadas a mantener vivas las tradiciones, costumbres y expresiones culturales del archipiélago en la Región de Magallanes.

Una de las iniciativas destacadas fue el encuentro realizado durante el fin de semana, que reunió a más de 120 folcloristas en una jornada marcada por la música, los bailes, los relatos y la gastronomía. La actividad buscó generar un espacio de reencuentro con las raíces chilotas y, al mismo tiempo, acercar el folclore a sectores y localidades que habitualmente tienen menos posibilidades de acceder a este tipo de presentaciones. Desde la organización valoraron especialmente la recepción de las juntas de vecinos, que participaron de la jornada con instancias de camaradería y gastronomía tradicional.

En paralelo, el programa Chiloé, Música, Magia y Tradición abordó el balance de las Fiestas Patrias junto a folcloristas como Julio Alvarado y Violeta Aguilar, quienes destacaron la intensa agenda de presentaciones desarrollada durante septiembre. Alvarado señaló que junto al grupo Esmeralda y otras agrupaciones realizaron varias presentaciones diarias en juntas de vecinos, desfiles y distintas actividades, además de obtener junto a su pareja el primer lugar en la categoría adultos mayores de un campeonato de cueca realizado en julio.

La conversación también puso sobre la mesa la preocupación de los participantes por la continuidad de algunas tradiciones asociadas a las celebraciones patrias, mencionando particularmente la presencia que antiguamente tenía la chicha y otros elementos de la gastronomía y las costumbres populares durante estas fechas.

Otro de los hitos fue el conversatorio de identidad realizado el viernes 25 de septiembre en el Centro Hijos de Chiloé, instancia que buscó abordar la presencia de la cultura chilota en Magallanes desde las experiencias personales de sus habitantes. La actividad incluyó una exposición de pinturas del colectivo Matices sobre la Goleta Ancud, poesía, intervenciones del público y una mesa panel en la que participaron Néstor Huichapani, José Tacul, Nora Cárcamo y Javier Rogel.

Durante el encuentro se abordaron temas como el rol de la mujer chilota, el trabajo de los trabajadores de estancia, los oficios tradicionales —entre ellos la carpintería de ribera— y la historia de la Goleta Ancud desde una perspectiva local. La jornada concluyó con música y baile, buscando que los asistentes participaran activamente de la celebración.

Gastón Cárcamo, uno de los impulsores del conversatorio, planteó que la intención fue generar un espacio más íntimo, donde las personas pudieran compartir qué significa Chiloé desde sus propias experiencias y no únicamente desde los relatos históricos oficiales. En ese sentido, destacó la importancia de continuar generando instancias durante todo el año para conversar sobre las raíces y tradiciones chilotas en Magallanes.

La programación también incluyó la conmemoración de los 70 años de la población 18 de Septiembre, uno de los barrios emblemáticos de Punta Arenas, donde se desarrollaron actividades comunitarias, desfile, participación de organizaciones sociales, Bomberos y agrupaciones folclóricas. Los participantes destacaron el papel de los dirigentes vecinales y la participación de la comunidad en la celebración.

Las distintas actividades coincidieron en la necesidad de preservar y transmitir las expresiones culturales chilotas en Magallanes, no solo durante fechas conmemorativas, sino como parte de la identidad cotidiana de una comunidad que ha contribuido a la historia y formación de distintos barrios y espacios de la región.


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