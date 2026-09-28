LA NUEVA APUESTA DE ANTARCTICA21, LA FIRMA DE MAGALLANES QUE SE CONSOLIDÓ EN EL TURISMO ANTÁRTICO DE LUJO

Lo nuevo. El 15 de septiembre pasado, la empresa chilena Antarctica21 dio el vamos a su temporada 2026-2027, luego de que la embarcación Magellan Explorer zarpara desde Puerto Montt para iniciar una programación de 52 expediciones que, durante los próximos meses, conectará la Patagonia, los fiordos chilenos y la Antártica.

En estas rutas, los viajeros tienen la posibilidad de conocer destinos como el Golfo de Penas, el Canal Beagle, Caleta Tortel y el glaciar Pío XI.

La principal novedad de esta temporada será el debut, el próximo 15 de diciembre, del Magellan Discoverer, el segundo buque de expedición de la compañía y el primer crucero de expedición polar híbrido-eléctrico construido en América.

La embarcación, con capacidad para 100 pasajeros, fue construida íntegramente en Chile por el astillero Asenav, en Valdivia. La nave demandó una inversión de US$89,3 millones y ha sido presentada como un hito tecnológico e industrial tanto para la compañía como para la industria naval chilena.

De acuerdo con un estudio de Econsult Capital, Antarctica21 generará un aporte de US$574 millones en la región entre 2026 y 2036, monto equivalente a cerca del 26% del PIB estimado de Magallanes para 2025.

La empresa detrás. Antarctica21, considerada un referente internacional del turismo en la Antártica, nació en 2003 en Punta Arenas, cuando un grupo de socios liderados por Jaime Vásquez, ingeniero mecánico de la Universidad de Concepción, apostó por aprovechar la cercanía geográfica entre Magallanes y la Antártica para desarrollar un nuevo negocio turístico.





La compañía fue pionera en el modelo “Air-Cruise”, que combina un vuelo de aproximadamente dos horas desde Punta Arenas hasta la isla Rey Jorge, en la Antártica, con una posterior navegación a bordo de un buque de expedición.

El modelo permite a los pasajeros evitar el cruce del Paso de Drake, tramo marítimo conocido por sus fuertes vientos y oleaje.

Vásquez también participa en negocios vinculados a los sectores hotelero, construcción, finanzas, bienes raíces y agricultura.

Entre sus proyectos más recientes figura Llaquedona, una iniciativa de hidrógeno y amoníaco verde en Tierra del Fuego, en las comunas de Porvenir y Primavera.

Desde octubre de 2024, la CEO de Antarctica21 es Verónica Peragallo, quien fue reconocida con la distinción “Mujer Exporta 2025”, otorgada por ProChile, por su trayectoria y liderazgo de la compañía en el mercado de cruceros antárticos.

Los valores. Las tarifas de Antarctica21 parten en torno a los US$6.000 por persona y pueden superar los US$30.000, dependiendo del itinerario, la duración del viaje, el barco y la categoría de cabina.

El modelo de Antarctica21 se apoya en una flota diseñada específicamente para este tipo de expediciones. El primero fue el Magellan Explorer, también construido por el astillero chileno Asenav, que comenzó a operar en 2019, y a fines de año se sumará el Magellan Discoverer.

Además de su negocio turístico, la empresa mantiene una línea vinculada a la ciencia, la educación y la conservación a través de Antarctica21 Foundation, iniciativa con la que busca contribuir al conocimiento y protección del ecosistema antártico.

El auge del turismo en la Antártica. El continente ha dejado de ser un destino reservado exclusivamente para investigadores y expediciones científicas y se ha consolidado como un producto turístico de alto valor, con operadores que ofrecen desde viajes de expedición hasta programas de lujo.

Según cifras de la International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO), los visitantes pasaron de 56.168 en la temporada 2018-2019 a un récord de 122.072 en 2023-2024, más del doble en cinco años. En 2025-2026, en tanto, se registraron 113.518 viajeros, manteniéndose en niveles históricamente altos.

Respecto del perfil de los viajeros que visitan la Antártica, Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur, indica que “es un turista internacional, de alto poder adquisitivo, informado y con especial interés por la naturaleza, la ciencia, la fotografía y las experiencias únicas”.

Junto con ello, sostiene que “el gasto es significativamente superior al de un turista convencional”, y que programas de ocho días pueden superar los US$13.000 por persona, mientras que quienes utilizan Punta Arenas como puerta de entrada pueden gastar entre US$80 y US$300 diarios en alojamiento, gastronomía, equipamiento y otros servicios.

En este escenario, Chile juega un papel relevante por su posición geográfica, ya que Punta Arenas funciona como uno de los principales puntos de conexión con la Antártica.

Fuente: ex-ante.cl

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