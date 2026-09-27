ELENCO JUVENIL DE BRISA AUSTRAL REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN ENCUENTRO FOLKLÓRICO EN PARAGUAY

El Elenco Juvenil de la Compañía de Aplicación Folklórica Brisa Austral de Punta Arenas viajará a Paraguay para participar en el VII Encuentro Latinoamericano de Folklore Paraguay 2026, que se desarrollará entre el 6 y el 11 de octubre.

La agrupación compartirá escenario con elencos provenientes de países como Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, México, Camerún y Ucrania, entre otros. La delegación puntarenense se presentará en cuatro ciudades, llevando parte de la cultura tradicional patagónica y chilena.

Entre las obras que presentará Brisa Austral se encuentra “Patagonia”, un homenaje al ovejero de la Patagonia chilena que será reestrenado durante este encuentro, además de “Campesinos”, montaje inspirado en la zona central del país como representación de la chilenidad. En esta gira participarán 22 jóvenes del elenco, junto a integrantes del staff y la dirección artística, conformando una delegación de más de 26 personas.

El director escénico de la compañía, Oscar Carrión, destacó la importancia de esta experiencia para los integrantes del elenco y valoró la posibilidad de participar en una instancia de intercambio artístico y cultural con agrupaciones de distintos países.

Tras esta gira internacional, Brisa Austral continuará con su programación artística y se prepara para estrenar un nuevo montaje escénico durante diciembre, junto al Elenco Semillero y Elenco Adulto de la compañía.