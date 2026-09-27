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27 de septiembre de 2026

DIPUTADOS ABORDAN CIFRA DE ELECTORES DENUNCIADOS POR NO VOTAR Y PIDEN FORTALECER LA EDUCACIÓN CÍVICA

​Los parlamentarios Alejandro Riquelme, Tomás Kast y Patricio Briones se refirieron a los 3.760.261 electores que, según informó el Servel, serán denunciados ante los juzgados de policía local por no sufragar en las elecciones de 2025.

Diputados Alejandro Riquelme, Patricio Briones y Tomás Kast

Los diputados Alejandro Riquelme (Republicanos), Tomás Kast (Evópoli) y Patricio Briones (PDG) plantearon la necesidad de fortalecer la participación electoral y la formación ciudadana, luego de que el Servicio Electoral informara que denunciará a 3.760.261 electores que no cumplieron con su obligación de votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. El voto en dichos comicios fue obligatorio.

La cifra fue informada por el director del Servel, Raúl García, ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso. De acuerdo con los antecedentes entregados, el organismo debe tramitar las denuncias correspondientes por el incumplimiento de la obligación de sufragar, proceso que posteriormente queda en manos de los juzgados de policía local.

Riquelme respaldó la aplicación de las sanciones y sostuvo que el sufragio constituye tanto un derecho como un deber cívico. A su juicio, la participación electoral es una de las principales formas de expresión ciudadana dentro de una democracia.

En tanto, Tomás Kast planteó que la cifra de personas que no concurrieron a votar evidencia la necesidad de reforzar la educación cívica y propuso que esta formación vuelva a ser obligatoria en los establecimientos educacionales públicos y privados.

Por su parte, Patricio Briones calificó la cifra como un dato que debe ser considerado por las autoridades y vinculó el nivel de inasistencia con el desapego ciudadano hacia los procesos electorales. El diputado llamó a generar medidas que acerquen la política a las personas y fortalezcan la participación en los procesos democráticos.


Francesca Muñoz, Alejandro Riquelme, Álvaro Carter y Catalina del Real

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