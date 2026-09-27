GOBIERNO Y SECTOR TURÍSTICO REFUERZAN EN MAGALLANES PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

En el marco del Día Mundial del Turismo, instituciones públicas y organizaciones del sector realizaron una intervención preventiva en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas para sensibilizar sobre la prevención de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) en el contexto de viajes y turismo.

La actividad coincidió con el primer zarpe de la temporada del buque de expedición polar Magellan Explorer, que trasladará a 91 pasajeros hacia territorio Antártico Chileno. La jornada reunió a representantes de organismos públicos y empresas vinculadas al turismo para promover acciones de prevención y coordinación frente a esta problemática.

La secretaria regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, destacó el inicio de un nuevo Circuito de Protección Integral contra la ESNNA, que establece las acciones que deben activar los distintos actores ante una sospecha o caso, con el objetivo de evitar vacíos, duplicidades y la revictimización. Según informó, Magallanes registra una tasa de 165 víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes, la más alta del país, por lo que la región participa en un pilotaje nacional que considera sus características territoriales.

La actividad también contó con la participación de representantes de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno, CORMAG, ASEET Magallanes, SERNATUR, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la Empresa Portuaria Austral y otras instituciones públicas y privadas. Las organizaciones plantearon la necesidad de fortalecer la coordinación para prevenir situaciones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes vinculadas a la actividad turística.

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