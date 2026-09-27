Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

27 de septiembre de 2026

GOBIERNO Y SECTOR TURÍSTICO REFUERZAN EN MAGALLANES PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

​La intervención se realizó en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo y el inicio de la temporada antártica.

1

En el marco del Día Mundial del Turismo, instituciones públicas y organizaciones del sector realizaron una intervención preventiva en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas para sensibilizar sobre la prevención de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) en el contexto de viajes y turismo.

La actividad coincidió con el primer zarpe de la temporada del buque de expedición polar Magellan Explorer, que trasladará a 91 pasajeros hacia territorio Antártico Chileno. La jornada reunió a representantes de organismos públicos y empresas vinculadas al turismo para promover acciones de prevención y coordinación frente a esta problemática.

La secretaria regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, destacó el inicio de un nuevo Circuito de Protección Integral contra la ESNNA, que establece las acciones que deben activar los distintos actores ante una sospecha o caso, con el objetivo de evitar vacíos, duplicidades y la revictimización. Según informó, Magallanes registra una tasa de 165 víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes, la más alta del país, por lo que la región participa en un pilotaje nacional que considera sus características territoriales.

La actividad también contó con la participación de representantes de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno, CORMAG, ASEET Magallanes, SERNATUR, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la Empresa Portuaria Austral y otras instituciones públicas y privadas. Las organizaciones plantearon la necesidad de fortalecer la coordinación para prevenir situaciones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes vinculadas a la actividad turística.


Y tú, ¿qué opinas?

ORQUESTA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES PRESENTARÁ CONCIERTO DE GALA ESTE DOMINGO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO PRESENTA CARTELERA CULTURAL CON 24 ACTIVIDADES PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

Leer Más

La programación contempla 31 funciones entre octubre y diciembre, con conciertos, teatro, danza y espectáculos a cargo de artistas nacionales y elencos locales.

La programación contempla 31 funciones entre octubre y diciembre, con conciertos, teatro, danza y espectáculos a cargo de artistas nacionales y elencos locales.

CA 6
nuestrospodcast
1

GOBIERNO Y SECTOR TURÍSTICO REFUERZAN EN MAGALLANES PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
1

GOBIERNO Y SECTOR TURÍSTICO REFUERZAN EN MAGALLANES PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
César Alvarado

COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES NO PUEDE TRANSFORMARSE EN UN DESTINO PENITENCIARIO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
magallanesprotecciónNNA

MAGALLANES SERÁ REGIÓN PILOTO DEL NUEVO CIRCUITO DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.