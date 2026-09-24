DENUNCIAN QUE ESCALERA MECÁNICA DEL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS CONTINÚA FUERA DE SERVICIO ANTE NUEVA TEMPORADA TURÍSTICA

A más de dos años de las primeras advertencias realizadas en septiembre de 2024, la única escalera mecánica del aeropuerto de Punta Arenas se mantiene sin funcionar. Esta situación afecta directamente a la principal puerta de entrada de la región de Magallanes justo en el inicio de una nueva temporada turística.

A través de la sección ciudadana Soy Reportero, espacio impulsado por Polar Comunicaciones, se volvió a evidenciar que esta estructura fundamental para acceder al segundo piso del recinto lleva meses paralizada. La falta de operatividad de este equipamiento genera constantes incomodidades tanto para los residentes locales como para los visitantes.

Considerando que Magallanes es un destino turístico consolidado a nivel mundial, la comunidad exige a través de la sección Denuncias de "Soy Reportero" que se brinde una pronta respuesta. Resulta indispensable contar con un terminal aéreo que ofrezca las condiciones mínimas de conectividad y accesibilidad para todos sus usuarios.