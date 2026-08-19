NAZARIOS ESTRENA "AL ABISMO", SU PRIMER VIDEOCLIP, Y PREPARA UNA NUEVA ETAPA MUSICAL

El dúo de Puerto Natales Nazarios presenta "Al Abismo", su primer videoclip, una producción independiente realizada junto al director visual Luis Duarte "Gow". La canción forma parte de su primer EP homónimo, lanzado el 15 de junio de 2026 y disponible en todas las plataformas digitales.

El videoclip nació a partir de una idea espontánea de Gow que fue desarrollada durante aproximadamente una semana, utilizando recursos disponibles y una producción de bajo presupuesto. Uno de los elementos centrales de la pieza es un puzzle diseñado y sublimado por el propio realizador especialmente para la historia.

"Ver cómo esos elementos que inicialmente sólo estaban en mi imaginación terminaron formando parte fundamental en el videoclip fue una de las partes más gratificantes del proceso", explica Gow.

Para Sergio Velásquez "Nerho", integrante de Nazarios, el trabajo mantuvo la misma dinámica espontánea y colaborativa con la que el dúo desarrolla su música. El músico destaca especialmente la preparación de Gow y su capacidad para construir una propuesta visual alrededor de la canción.

"El hecho de ya crear una especie de guión y llegar con las ideas listas para que se sacara el mayor provecho a la canción habla de lo estudioso y dedicado que es", señala Nerho.

Por su parte, Enzo Gómez destaca el resultado conseguido pese a las limitaciones de producción.

"Fue grabado con un presupuesto ínfimo pero muchas ganas de hacer algo bueno y novedoso en Puerto Natales", comenta.

La realización de "Al Abismo" también busca poner en valor el potencial creativo de Puerto Natales y la Región de Magallanes.

"Creo firmemente en la escena magallánica y todo lo que tiene para ofrecer", afirma Enzo.

Mientras el dúo presenta su primer trabajo audiovisual, también prepara una nueva etapa musical con "Obsesión" y "Moldeando Sueños", dos canciones que explorarán una sonoridad diferente a la de su primer EP.

El nuevo material incorpora influencias del pop de los años 90 y 2000, combinadas con la identidad compositiva de Nazarios. "Obsesión", que dará nombre al próximo mini EP, explora una sonoridad cercana al pop, mientras que "Moldeando Sueños" incorpora elementos vinculados al hip hop, dando forma a una propuesta más amplia y diversa respecto al primer EP.

"Queríamos tomar elementos del pop de los 90 y los 2000, pero ya uniéndolos a nuestra forma de componer", explica Nerho.

Con "Al Abismo", Nazarios inicia una nueva etapa desde Puerto Natales, combinando música, producción independiente y una identidad audiovisual propia.

El videoclip y las novedades del proyecto pueden seguirse en Instagram @Nazarios.fen. El trabajo audiovisual de Luis Duarte "Gow" está disponible en @entitysnap.



