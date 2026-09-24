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24 de septiembre de 2026

RUTA 8: ASÍ SERÁ EL CAMINO QUE BUSCA UNIR POR TIERRA LA CARRETERA AUSTRAL CON PUERTO NATALES

La Ruta 8 aún no entra en su etapa de construcción. El proyecto se encuentra en fase de estudios a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que deberá completar los análisis técnicos antes de definir su ejecución.

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Hay un tramo del extremo sur de Chile que todavía no puede recorrerse completamente por tierra. Aysén y Magallanes permanecen desconectadas por vía terrestre y, para trasladarse entre ambas regiones, actualmente existen alternativas marítimas o aéreas.

Ese escenario podría cambiar con la futura Ruta 8, un proyecto que busca extender la conectividad hacia el extremo austral y unir Chile por territorio nacional.

El proyecto de la Ruta 8

La iniciativa contempla un trazado desde Punta Pisagua, en Aysén, hasta el sector de Bahía Talcahuano, cerca de Puerto Natales, en Magallanes.

La Ruta 8 aún no entra en su etapa de construcción. El proyecto se encuentra en fase de estudios a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que deberá completar los análisis técnicos antes de definir su ejecución.

Una vez concluidos esos estudios, el MOP deberá preparar un eventual convenio con el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), en el que se establecerían el presupuesto y los plazos para desarrollar las obras.

Según El Mercurio, el general de brigada y comandante de la División de Ingenieros, Patricio García, explicó que esta conexión permitiría "unir a Chile por Chile" y evitar tanto el paso terrestre por Argentina como la alternativa marítima a través de los canales.

Por ahora, no existe una fecha definida para el inicio de los trabajos. García señaló que espera que el inicio de las obras "no sea después de 2030 y, por el contrario, ojalá podamos partir pronto".

El trabajo que ya realiza el Cuerpo Militar del Trabajo

Mientras la Ruta 8 permanece en etapa de estudios, el CMT continúa ejecutando obras de conectividad en distintas localidades aisladas.

Actualmente, mantiene siete convenios con el MOP, que contemplan más de 140 kilómetros de rutas en cuatro regiones. Seis de estos acuerdos se concentran desde Los Lagos hacia el sur y sus plazos de ejecución se extienden hasta 2029.

En terreno trabajan unos 400 integrantes, de entre 21 y 50 años. El organismo fue creado en 1976 y desde entonces sus integrantes han participado en la construcción de caminos y estructuras destinadas a conectar sectores aislados.

La experiencia acumulada en estas zonas se relaciona directamente con uno de los principales desafíos pendientes: avanzar hacia una conexión terrestre entre Aysén y Magallanes.

García sostuvo que "este es un desafío que no está concluido" y planteó que la futura Ruta 8 forma parte de ese objetivo de conectividad en el extremo sur del país.

Fuente: meganoticias.cl




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