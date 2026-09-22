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22 de septiembre de 2026

SEREMI DE AGRICULTURA ABORDA DESAFÍOS PRODUCTIVOS DE MAGALLANES Y ANUNCIA HOJA DE RUTA PARA POTENCIAR EL CONSUMO DE GUANACO

Buenos días región

seremiagricultura

En conversación esta mañana con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada, realizó un balance de sus primeros meses de despliegue territorial y abordó los principales desafíos que enfrenta el sector agrícola y ganadero. La autoridad destacó el trabajo coordinado con los distintos servicios que integran el Ministerio de Agricultura, entre ellos INDAP, SAG, CONAF e INIA, además de organismos como la Comisión Nacional de Riego y FIA, señalando que uno de los focos regionales está puesto en aumentar la producción bajo techo mediante más invernaderos y la incorporación de tecnología. En materia ganadera, mencionó como desafíos permanentes el combate al abigeato, la depredación por fauna silvestre y el control de especies invasoras.

Cavada también destacó el rol del Servicio Agrícola y Ganadero en la protección de la condición fitosanitaria de Magallanes, particularmente mediante los controles en los distintos puntos de ingreso a la región. En este contexto, explicó que el SAG mantiene fiscalizaciones durante todo el año para evitar el ingreso de productos que puedan afectar esta condición sanitaria y que durante Fiestas Patrias reforzó, junto a otros organismos, los controles sobre productos cárnicos y bebidas alcohólicas. Respecto del abigeato, informó sobre la coordinación interinstitucional que incorpora a policías, Fiscalía, Armada, municipios, organizaciones ganaderas y otros servicios, con el objetivo de abordar el delito desde la producción hasta la comercialización ilegal, incorporando además herramientas tecnológicas para fortalecer la fiscalización.

Otro de los temas abordados fue el impacto de los perros asilvestrados y de aquellos que, teniendo propietarios, deambulan sin supervisión y atacan ganado. El seremi planteó que Tierra del Fuego es uno de los sectores más afectados por esta problemática y diferenció entre animales completamente asilvestrados y mascotas que salen de zonas pobladas producto de una tenencia irresponsable. En paralelo, destacó iniciativas orientadas a mejorar la productividad, el intercambio de experiencias en jornadas ganaderas y la apertura de nuevos mercados para productos regionales, como la lana hacia India. Asimismo, adelantó una nueva etapa de trabajo para posicionar la carne de guanaco como un producto de identidad regional, a partir de estudios que han destacado su alto contenido proteico y bajo porcentaje de grasa, con una estrategia que considera distintos segmentos de consumidores, educación sobre su preparación y potenciales canales de comercialización.



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