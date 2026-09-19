MICHELLE BACHELET RETIRA SU CANDIDATURA A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ONU

La expresidenta Michelle Bachelet anunció este sábado su decisión de retirar su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La exmandataria comunicó la decisión a través de un video difundido en sus redes sociales, luego del resultado obtenido en el último sondeo informal del Consejo de Seguridad.

En la tercera votación reservada del organismo, realizada el viernes, Bachelet recibió un voto de “aconsejo”, 11 de “desaconsejo” y tres sin opinión, quedando séptima entre las ocho candidaturas que participan del proceso. En la medición anterior había obtenido dos apoyos, seis rechazos y siete votos sin postura.

En su mensaje, la expresidenta señaló que algunos podrían considerar que el momento no era favorable para el tipo de candidatura que buscaba representar. En ese contexto, mencionó entre los principios que defendió durante su postulación el multilateralismo, el derecho internacional, la acción frente al cambio climático, la democracia y los derechos humanos.

Bachelet también afirmó que no se arrepentía de haber presentado su candidatura y agradeció el respaldo recibido desde Brasil, México y Chile. La decisión se conoció después de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara en marzo el apoyo oficial de Chile a su postulación.

El retiro se produce mientras continúa el proceso para definir al próximo secretario general de Naciones Unidas. En el último sondeo, la costarricense Rebeca Grynspan obtuvo nueve votos de “aconsejo”, cinco de “desaconsejo” y uno sin opinión, mientras la representante de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, recibió ocho apoyos, seis rechazos y un voto sin opinión.