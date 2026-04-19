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19 de abril de 2026

MICHELLE BACHELET ENFRENTA PRESENTACIÓN CLAVE ANTE LA ONU

​La exmandataria expondrá su candidatura a la Secretaría General ante la Asamblea General, en un escenario marcado por críticas desde Estados Unidos y sin el respaldo del gobierno chileno.

Michelle Bachelet ONU

La expresidenta Michelle Bachelet se prepara para uno de los momentos más relevantes de su postulación a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, instancia en la que deberá presentar su propuesta ante los 193 Estados miembros este martes 21 de abril en Nueva York.

La exjefa de Estado llegará a esta presentación sin el respaldo del gobierno del Presidente José Antonio Kast, lo que marca un escenario poco habitual en este tipo de procesos. A esto se suman cuestionamientos desde sectores del Partido Republicano en Estados Unidos, los que han puesto en duda su idoneidad para el cargo.

En paralelo, la candidatura de Bachelet cuenta con el apoyo de los gobiernos de Brasil y México, encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente. Ambas delegaciones han desplegado gestiones diplomáticas para respaldar su presentación ante la ONU.

Durante su estadía en Nueva York, la exmandataria ha sostenido reuniones con representantes de estos países, además de recibir apoyo técnico en la preparación de su exposición y la ronda de preguntas que enfrentará ante la Asamblea General, considerada una de las etapas más exigentes del proceso.

La presentación de Bachelet se da en un contexto internacional complejo, donde su propuesta será evaluada en detalle por los países miembros, en medio de un escenario político marcado por tensiones y distintas posiciones respecto a su trayectoria.



contraloria

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