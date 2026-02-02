Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

PRESIDENTE GABRIEL BORIC FONT OFICIALIZA CANDIDATURA DE LA EX PRESIDENTA MICHELLE BACHELET A LA SECRETARÍA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

​Los gobiernos de México y Brasil respaldaron la nominación de la ex mandataria para encabezar desde 2027 el organismo internacional.

michelle bachelte

La mañana de este lunes 2 de febrero desde el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunció oficialmente la candidatura de la ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. 

"Tengo el honor y el orgullo desde este Palacio de la Moneda, desde Santiago de Chile, anunciar a las y los ciudadanos de nuestra patria y el mundo que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, a la Secretaría General de las Naciones Unidas", partió señalando el Presidente Gabriel Boric.

El mandatario estuvo acompañado por la ex Jefa de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren; la embajadora de México, Laura Moreno; y el embajador de Brasil, Paulo Pacheco, países cuyos gobierno se sumarán a Chile para respaldar la nominación de la ex Presidenta a liderar la ONU. 

Al respecto, el Jefe de Estado agradeció "el apoyo, la convicción, el coraje del presidente Lula y de la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida ex Presidenta Michelle Bachelet" y agregó que "nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo".

Por su parte, la ex Presidenta Bachelet aseguró sentirse "honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa. Además, me parece muy importante destacar lo que significa que esta candidatura sea inscrita por tres países, porque refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes”.

Actualmente, la Secretaría General de Naciones Unidas está presidida por António Guterres, cuyo período a la cabeza del organismo internacional culmina el próximo 31 de diciembre de 2026. 


PRESIDENTE BORIC CONFIRMA QUE OFICIALIZARÁ CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU

PRESIDENTE GABRIEL BORIC FONT OFICIALIZA CANDIDATURA DE LA EX PRESIDENTA MICHELLE BACHELET A LA SECRETARÍA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

