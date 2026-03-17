CPC PIDE TERMINAR CON LOS FERIADOS IRRENUNCIABLES TRAS REUNIÓN CON MINISTRO DEL TRABAJO: "GENERA UNA MERMA MUY IMPORTANTE"

Tras reunirse con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, manifestó el interés del gremio en que se eliminen los feriados irrenunciables porque "genera una merma muy importante".

Jiménez sostuvo que "es uno de los temas que se trató hoy (martes) y la verdad es que a nosotros nos preocupa que hayan feriados irrenunciables, tanto sea porque son feriados o son periodos electorales".

"Lo cierto es que eso genera una merma muy importante no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores, y genera incentivos para que la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad", agregó.

Por lo tanto, manifestó que consideran que "es importante mantener la libertad de emprendimiento. Los propios colaboradores muchas veces así lo requieren porque son días de mayores ventas y eso también redunda en sus propias remuneraciones y, por lo tanto, nosotros abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados", tanto para los que existen "y que no se sumen otros nuevos".

Sobre las declaraciones de la presidenta de la CPC, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, cuestionó: "¿Van a seguir planteando anuncios de quitar derechos? ¿En qué vamos a terminar?".

CPC sobre las 40 horas

Consultada respecto a la ley de 40 horas, la presidenta de la CPC declaró que "tenemos claro y así nos señaló el ministro que la ley se va a cumplir tal como se aprobó en el Congreso, pero evidentemente hay espacios de conversación para hacer que esto sea de más fácil adaptación para todo tipo de empresa".

En esa línea, argumentó que "tenemos que pensar que hay empresas de menor tamaño para las cuales algún grado de flexibilidad en la implementación puede ser interesante".

Fuente: t13.cl

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