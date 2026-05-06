CCHC MAGALLANES INICIA AÑO GREMIAL CON RADIOGRAFÍA A LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL

Con una masiva asistencia de autoridades regionales y socios del gremio, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes dio inicio oficial al Año Gremial 2026, instancia en la que se presentó el Índice de Soporte a la Infraestructura Territorial (ISIT) 2025, estudio que entrega una detallada radiografía del estado de la infraestructura en la región.

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El informe fue presentado por Daniel Serey, subgerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, y mide —a través de seis dimensiones críticas y 37 indicadores— la denominada "aptitud territorial", es decir, el nivel de preparación de un territorio para sostener y potenciar actividades productivas.

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El ISIT, elaborado por la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la CChC junto al Núcleo de Investigación sobre Gobernanza y Ordenamiento Territorial (NUGOT) del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC, identifica y analiza brechas de infraestructura que impactan directamente en el desarrollo económico, productivo y territorial del país. En el caso de Magallanes, el estudio evidencia déficits transversales en la mayoría de sus provincias, con excepción de las zonas más urbanas.

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Entre los principales resultados, la vialidad aparece como una de las dimensiones más deficitarias a nivel regional, debido a limitaciones en conectividad terrestre y pavimentación, lo que afecta la movilidad de personas, bienes y servicios, encarece los costos logísticos y dificulta la integración entre localidades. En materia de energía, el informe muestra restricciones relacionadas con la capacidad de generación y distribución, especialmente fuera de los principales centros poblados. No obstante, el estudio destaca que la Provincia de Magallanes tiene potencial para posicionarse como un polo logístico estratégico, siempre que se concreten inversiones en infraestructura habilitante.

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Al respecto, Daniel Serey explicó que "la vialidad y la energía constituyen hoy las principales brechas de la Región de Magallanes para atraer nueva inversión. En este contexto, surgen preguntas clave sobre las vocaciones productivas y el plan de desarrollo de largo plazo. Todo ello está estrechamente vinculado a la necesidad de contar con infraestructura habilitante que permita materializar esas inversiones y proyectar el desarrollo futuro de la región".

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Desde el ámbito gremial, el presidente de la CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, destacó que el inicio del Año Gremial permitió analizar los pilares estratégicos que impulsan la industria, especialmente la generación de proyectos y el rol de la infraestructura como motor de empleo y desarrollo local. "La muy buena convocatoria, tanto de socios como de autoridades, refleja la transversalidad de los intereses de nuestro gremio en favor del desarrollo de Magallanes. Asimismo, revisamos el ISIT, un instrumento que permite comparar el desempeño de las provincias de una región con el resto del país. A partir de ello, pudimos constatar que, en el caso de Magallanes, todas sus provincias enfrentan importantes desafíos por delante", indicó.

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Por su parte, el vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Claudio Cerda —quien asistió junto a la también vicepresidenta nacional Alicia Vesperinas—, indicó: "Este evento es muy significativo, ya que fomenta la integración entre los socios y fortalece el relacionamiento gremial con las autoridades. Instancias como esta permiten generar lazos que consideramos la esencia y la principal fortaleza de la Cámara. Tuvimos una convocatoria extraordinaria, con participación tanto del mundo público como privado. Además, mediante la presentación de nuestra área de estudios, se dio a conocer el ISIT, una herramienta muy útil para el sector público, ya que permite priorizar de mejor manera la inversión de recursos en el desarrollo de infraestructura".

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La importancia del estudio también fue destacada por las autoridades regionales presentes en la actividad, entre ellas Jorge Flies, gobernador de Magallanes y Antártica Chilena; Ericka Farías, delegada presidencial de Magallanes y Antártica Chilena; Alicia Stipicic, alcaldesa protocolar de Punta Arenas; Manuel José Correa, seremi de Hacienda; Rodolfo Guajardo, seremi de Vivienda y Urbanismo; Javier Romero, director regional de Corfo; y Pavel Eterovic, consejero municipal.





El gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, felicitó al gremio de la construcción por la presentación del indicador, señalando:

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"Este indicador, presentado en el inicio del Año Gremial, entrega una radiografía de lo que ocurre a nivel provincial dentro de la Región de Magallanes, junto con permitir comparaciones con regiones vecinas y a nivel nacional. Además, se transforma en una herramienta de seguimiento en ámbitos clave como la infraestructura vial, la energía, resiliencia, los servicios básicos y la salud, lo que ayuda a poner el foco no solo en la situación actual, sino también en el contexto económico y geopolítico, tanto nacional como internacional. Como gobernador, agradezco este aporte, ya que enriquece la conversación y fortalece el trabajo conjunto, especialmente en un escenario de restricciones. En ese marco, es fundamental aumentar la priorización, buscando una visión compartida sobre dónde destinar los recursos".

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Por su parte, la delegada presidencial Ericka Farías apuntó que:

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"El rol de la construcción no solo es clave para la economía del país, sino también para el desarrollo de nuestra región. Hoy se presentó un estudio muy relevante sobre índices y brechas en seis ámbitos, que evidencia que aún tenemos desafíos importantes, especialmente en materia de conectividad".

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Con esta actividad, la CChC Magallanes dio el puntapié inicial a su Año Gremial 2026, reafirmando su compromiso con el análisis técnico, el diálogo público-privado y la generación de propuestas orientadas a fortalecer la infraestructura como base del desarrollo económico, productivo y social de la región.