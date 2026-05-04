CLUB DE INNOVACIÓN Y CORFO LANZAN 50 BECAS PARA INTEGRARSE A LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Adriana Guerrero, gerenta general del Club de Innovación, dio a conocer los alcances del programa “Energía Productiva Magallanes”, iniciativa impulsada junto a Corfo Magallanes que busca fortalecer la transición energética y el desarrollo del hidrógeno verde (H₂V) en la región.

El programa, de carácter presencial y gratuito, contempla la entrega de 50 becas dirigidas a emprendedores en etapa inicial, proveedores tecnológicos, empresas locales y también personas naturales con ideas de negocio vinculadas al sector energético. La iniciativa apunta a entregar herramientas prácticas que permitan a los participantes adaptar sus soluciones y conectarlas con las necesidades de las empresas tractoras de la industria.

Según se explicó, el objetivo central es impulsar el encadenamiento productivo en la región, fomentando la vinculación entre distintos actores de la cadena de valor, desde la validación de ideas hasta la diversificación de propuestas en emprendimientos ya en funcionamiento. De esta forma, se busca abrir nuevas oportunidades de negocio en torno a la transición energética y el hidrógeno verde.

El programa está orientado a dos perfiles estratégicos. Por un lado, emprendedores mayores de 18 años, residentes en la región de Magallanes, que cuenten con ideas en etapa temprana relacionadas directa o indirectamente con el hidrógeno verde. Por otro, micro, pequeñas y medianas empresas en funcionamiento que busquen diversificar o sofisticar su oferta para integrarse a esta industria emergente.

Asimismo, se priorizarán proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento, fuerte vinculación territorial y que respondan a brechas reales del ecosistema energético regional, especialmente en ámbitos relacionados con el H₂V y sus cadenas de valor.

Las postulaciones para ser parte de “Energía Productiva Magallanes” estarán abiertas hasta el 21 de mayo a través del sitio web energiaproductiva.cl. La iniciativa busca posicionarse como una plataforma clave para el desarrollo de capacidades locales y la inserción de nuevos actores en una de las industrias con mayor proyección en la región.



