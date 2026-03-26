CLUB DEPORTIVO FLOWRUNNERS PRESENTA INDUMENTARIA DE COMPETICIÓN Y OFICIALIZA A DOS RECONOCIDOS ENTRENADORES DEL ATLETISMO REGIONAL Y NACIONAL

Fotografía: Patricio Valdés Escobar.

Este fin de semana, el recién constituido club deportivo FlowRunners presentó en el Estadio Fiscal su nueva indumentaria para competiciones y entrenamientos y, a la vez, a sus entrenadores: Eduardo Manzo Araya y Cristián Bustos Rodríguez; dos reconocidas figuras del atletismo regional, nacional e internacional.

Con el frío matutino y el viento implacable, típicos del clima magallánico, los profesores Manzo y Bustos fueron recibidos por sus nuevos alumnos.

Curtido por las condiciones meteorológicas de la zona más austral del país, el frío, el viento o la nieve ya no le hacen mella, y lejos de ser un impedimento para enseñar, Manzo las usa a su favor. Y ello lo avalan sus más de 33 años de exitosa trayectoria formando atletas del más alto nivel.

"Me resulta del todo gratificante trabajar y traspasar mi experiencia a adultos y adultos jóvenes, pues casi toda mi carrera la he dedicado principalmente a entrenar niños y adolescentes. Hoy, preparar y ayudar a personas adultas a conseguir sus objetivos deportivos me reconforta; ver su compromiso con el deporte y las ganas de superarse, me llena de alegría", expresó Manzo.

A su lado, y aclimatándose a la región, estaba Cristián Bustos Rodríguez, destacado pentatleta moderno olímpico y representante de Chile en Pekín 2008.

Manzo en pista y Bustos a cargo de elaborar los planes de entrenamiento y darle seguimiento técnico, supervisaron el trabajo (carrera de fondo) de sus pupilos.

"Coincido con la opinión del profesor Manzo respecto a la satisfacción que produce ver a personas de todas las edades y condiciones físicas comprometerse con este estilo de vida, que implica no pocos sacrificios si el atletismo se practica de manera estructurada y sistemática, como, por ejemplo, levantarse temprano y ser consistente en el tiempo. Eso es, nada más ni nada menos, que el ingrediente básico para alcanzar un objetivo deportivo", sostuvo Bustos, agregando que "cuando uno ve que se reúne un grupo de personas a hacer deporte pese al frío, la lluvia, la nieve y el viento, la felicidad te inunda, y ese deseo de conseguir una mejor versión de sí mismo, se transmite hacia ti, inyectándote energía positiva. Sin duda, esto reafirma la vocación de entrenador que nos mueve y que se maximiza cuando tus atletas consiguen sus metas, algo que, al final del día, también lo sientes como propio".

NUEVO CLUB DEPORTIVO PARA MAGALLANES

Así como los entrenadores hacen suyos los objetivos de sus runners, Carlos González Aravena comenzó a hacer de él los desafíos de amigos y conocidos que también se animaron a correr.

En 2011, González completó su primera maratón. Así comenzó, zancada a zancada, a escribir su historia: la de una de las leyendas locales del running magallánico. Incansable, perseverante y solidario. Estos fueron los pilares que le permitieron ir sumando logros.

Siete años después de su primera maratón, completó exitosamente su primer Major en Chicago, Estados Unidos.

"Puma", como lo conocen sus amigos, no ha parado de correr desde entonces, sumando, a la fecha, 26 maratones. Hoy entrena bajo el alero de Bustos y Manzo con el objetivo de clasificar al único Major —Tokio— que le resta para completar el circuito mundial de maratones de élite, el Abbott World Marathon Majors (WMM), que consta de siete carreras de 42,195 km: Tokio, Boston, Londres, Sídney, Berlín, Chicago y Nueva York.

Esta constancia lo llevó a entrenar con un equipo de Santiago junto a corredores locales. Tras algunos años en aquel team, la semilla de la autonomía dio sus primeros brotes; González los regó pacientemente hasta que, con el apoyo de amigas y amigos, crearon un nuevo club deportivo: FlowRunners, el cual incorpora diversas disciplinas y modalidades tales como Running, Trail Running, Cross Country y Ciclismo, entre otras.

"Queríamos fluir y, para eso, necesitábamos más autonomía y menos dependencia. Por ello, el año pasado realizamos los trámites legales necesarios para constituirnos como club deportivo, de acuerdo con la Ley N° 19.712 (Ley del Deporte). De esta forma, quedamos inscritos en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas (RNOD) del Instituto Nacional de Deportes (IND)", cuenta con orgullo González.

"Paulatinamente nos hemos ido consolidando como equipo y especialmente como grupo de personas que compartimos algo más que el deporte. Compartimos nuestros dolores, nuestras frustraciones y fracasos; nuestros éxitos y nuestras alegrías. Sin dejar de ser honestamente competitivos, nuestro lenguaje es el del compañerismo, la camaradería y la solidaridad; ese es nuestro estilo de vida y cada vez que corremos, intentamos proyectar eso, fluidez, competitividad, compañerismo y solidaridad; eso es FlowRunners", destaca González.

DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS

De acuerdo con el presidente del club FlowRunners, Christian Ramírez, los desafíos de corto y mediano plazo son "continuar creciendo como club; organizar algún evento o carrera; y promover el deporte en la región, para incentivar a más personas a adoptar un estilo de vida saludable, porque la actividad física es una de las herramientas más efectivas para el bienestar físico y emocional", afirma. Luego agrega: "Quiero aprovechar este espacio para invitar a toda la comunidad magallánica a salir al aire libre, practicar deporte y ponerse objetivos. No importa cuáles sean éstos, pues entre todos los que formamos parte de FlowRunners les ayudaremos a alcanzarlos. Nunca olvidemos que todos podemos —si queremos— lograr las metas que nos proponemos", sentencia.

En términos deportivos, Ramírez detalla que por lo pronto están preparando la Maratón de Santiago que se corre el 26 de abril próximo y otras carreras en asfalto y Trail Running programadas para el primer semestre del año. También, los entrenadores se encuentran trabajando con atletas que están teniendo buenos cronos y que se han trazado objetivos bastante ambiciosos, como el que tiene el porvenireño Miguel Leiva, que busca hacer 15 minutos en 5k; Claudia Ortiz y Lucy Barrera, que quieren seguir cosechando medallas en Trail junto a Jaime Salazar; Luis Aqueveque en ciclismo; o Maribel Iturra, Claudia Gómez y Patricio Valdés en Cross Country, quienes siempre están obteniendo podios.

"La verdad, hay mucho talento, ganas, amistad, alegría y diversidad en nuestro equipo y eso, queremos compartirlo con todos los habitantes de la región. Deseamos que, como organización deportiva, este sea parte de nuestro legado para Magallanes".

INDUMENTARIA

Consta de polera técnica, con los colores del club, logotipo y auspiciadores, en versiones manga larga, manga corta y sin mangas, de material ligero y secado rápido, más calzas de competición y un cortaviento. Adicionalmente se gestionan convenios con una marca especializada en geles energéticos para carreras de larga duración.

ENTRENADORES

Eduardo Manzo Araya es profesor de Educación Física y entrenador nacional de Atletismo. Cuenta con cursos de Alta Gerencia Deportiva y de Alto Rendimiento realizados en La Habana, Cuba. Es reconocido como formador de talentos deportivos de la región y del país, con experiencia también en el extranjero (Argentina, Cuba y México).

En México fue, entre 2004 y 2006, responsable de la conformación de las etapas deportivas estatales para las Olimpiadas Nacionales Mexicanas y jefe del Departamento de Deporte Selectivo del Instituto de Deportes del Estado de Aguascalientes. En formación de atletas, registra al menos diez seleccionados nacionales de atletismo, entre los que destacan una campeona sudamericana, un vicecampeón sudamericano y un récord chileno en categoría cadetes, entre otros.

Cristián Bustos Rodríguez es un atleta chileno especializado en pentatlón moderno. Cuenta con el récord sudamericano de su categoría y fue siete años consecutivos campeón del continente. Representó a Chile en pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Estuvo en la Escuela Militar entre 2003 y 2006, año en que se retiró para dedicarse por completo al deporte. Actualmente es head coach del Club OLYMPIC TEAM (olympicteam.cl), del cual también es fundador, y se dedica —junto a un equipo de profesores— a la planificación deportiva, la preparación y la realización presencial de sesiones de entrenamiento.