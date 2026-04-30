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30 de abril de 2026

SEXTA EDICIÓN DEL PATAGONIA RUNNING FESTIVAL REUNIÓ A CERCA DE 600 CORREDORES EN TORRES DEL PAINE

Corredores de distintas partes del mundo participaron en esta sexta edición, quienes enfrentaron recorridos de 5K a 50K en el entorno del Parque Nacional Torres del Paine.

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Con cerca de 600 participantes nacionales e internacionales, este sábado 25 de abril se desarrolló con éxito la sexta edición del Patagonia Running Festival en el Parque Nacional Torres del Paine, consolidándose como una de las experiencias deportivas más destacadas del sur de Chile.

La competencia, organizada por The Massif, tuvo como escenario uno de los destinos más emblemáticos de la Patagonia chilena, reuniendo a corredores de distintas partes del mundo, quienes enfrentaron un exigente desafío deportivo en medio de un entorno natural único, marcado por bajas temperaturas, nieve constante y una sensación térmica bajo cero que puso a prueba la resistencia física y mental de cada participante desde el inicio de la jornada.

La largada principal se realizó desde el sector de Portería Laguna Amarga, mientras que la meta de todas las distancias estuvo ubicada en el Hotel Río Serrano + Spa, en Villa Serrano, establecimiento que además funcionó como base oficial del festival y auspiciador principal de esta sexta edición.

Categorías y ganadores

Los participantes compitieron en cinco distancias: Ultra Trail 50K, Maratón 42K, Medio Maratón 21K, 11K y 5K. Las pruebas de 50K, 42K, 21K y 11K se desarrollaron al interior del Parque Nacional Torres del Paine, recorriendo caminos de ripio y senderos rurales con vistas privilegiadas al macizo Paine, mientras que la distancia de 5K se realizó en Villa Serrano. Los circuitos estuvieron divididos en categorías para damas y varones, organizadas por rangos etarios desde los 14 años, dependiendo de la distancia elegida.

En la distancia principal de 42 kilómetros, el chileno Luis Lobos se quedó con el primer lugar tras completar el recorrido en 3 horas, 8 minutos y 30 segundos. En la categoría femenina, la vencedora fue Paula Cofré, quien cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 33 minutos y 40 segundos.

En la ultra distancia de 50 kilómetros, Jaime Zuluaga se consagró ganador absoluto con un registro de 3 horas, 53 minutos y 46 segundos, mientras que en damas Claudia Cáceres obtuvo el primer lugar con un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 51 segundos, dominando uno de los circuitos más exigentes de la jornada. 

Por su parte, en los 21 kilómetros, los triunfos fueron para Sergio Silva y Sofía Cofré, quienes también destacaron en una prueba que mantuvo un alto nivel de exigencia técnica y física.

Además de la competencia pedestre, el festival ofreció una experiencia integral para corredores y asistentes. En los jardines del Hotel Río Serrano se realizó el tradicional festival de cierre, con espacios destinados a la recuperación de los deportistas, ceremonias de premiación y distintas actividades recreativas abiertas al público.

La jornada incluyó gastronomía, juegos, música en vivo con DJ, regalos, premios sorpresa y una amplia oferta de bebestibles, generando un ambiente familiar y de encuentro que fue ampliamente valorado por los asistentes. Esta propuesta permitió que el evento trascendiera lo estrictamente deportivo, posicionándose también como una experiencia turística y de entretención.

Desde la organización destacaron que esta sexta edición reafirmó el posicionamiento del Patagonia Running Festival como una de las pruebas más atractivas del sur de Chile, al combinar naturaleza, deporte y entretención en un mismo lugar, además de fortalecer el turismo deportivo en la Región de Magallanes y proyectar a Torres del Paine como sede de eventos de nivel internacional.

Tras el éxito de esta versión, ya se proyecta una séptima edición del evento, la que buscará seguir consolidando este festival como una cita imperdible para corredores nacionales e internacionales. 

Desde la organización señalaron que próximamente se irán dando a conocer novedades, fechas e información sobre la próxima versión a través de sus canales oficiales y redes sociales:

Sitio webhttps://patagoniarunningfestival.com/ 

Instagram@patagoniarunfest

Fuente: diariodevaldivia.cl



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PUNTA ARENAS ABRE POSTULACIONES PARA EL PRE-FESTIVAL Y FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA, CONCEJAL JORGE RISCO ENTRE DETALLES DEL PROCESO

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