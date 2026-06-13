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13 de junio de 2026

DOCE VECINOS COMPETIRÁN EN LA OCTAVA VERSIÓN DEL FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL DE PUNTA ARENAS

​El certamen se realizará este 12 y 13 de junio en el Teatro Municipal José Bohr y reunirá a representantes de diez juntas de vecinos de la comuna.

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Con la participación de 12 finalistas seleccionados entre 32 postulantes, este viernes 12 y sábado 13 de junio se llevará a cabo la VIII versión del Festival del Cantar Vecinal de La Voz. El evento, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, se desarrollará desde las 19:30 horas en el Teatro Municipal José Bohr y contará con entrada gratuita para toda la comunidad.

Durante la primera jornada se definirá a los seis intérpretes que avanzarán a la final del sábado. Los participantes representan a diez juntas de vecinos de distintos sectores de la comuna y competirán por un total de 2,5 millones de pesos en premios.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el festival se ha consolidado como un espacio para descubrir y promover talentos locales. Además, invitó a la comunidad a asistir al teatro y disfrutar de una actividad familiar abierta a todo público.

Por su parte, el encargado de Eventos de la Municipalidad, Javier Biskupovic, señaló que uno de los principales atractivos de esta edición será la presentación de los participantes junto a una orquesta en vivo. La musicalización estará a cargo del Grupo Lespro, mientras que los artistas invitados serán Dajana Scepanovic, José Neun y Romina Rivas.

Los tres primeros lugares recibirán premios en dinero. El ganador obtendrá $1.200.000, el segundo lugar recibirá $800.000 y el tercer puesto será premiado con $500.000, en una competencia que busca fortalecer la participación vecinal a través de la música.


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