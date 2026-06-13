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13 de junio de 2026

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL FORTALECE APOYO NUTRICIONAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN PUNTA ARENAS

​Evaluaciones periódicas y planes alimentarios personalizados buscan promover hábitos saludables y mejorar el bienestar de jóvenes que cumplen sanciones en el sistema de reinserción social juvenil.

Apoyo nutricional

El Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes continúa desarrollando un programa de seguimiento nutricional para adolescentes y jóvenes que cumplen sanción en el Centro de Cumplimiento Juvenil IP IRC y LAE IP de Punta Arenas. La labor es encabezada por la nutricionista Susan Romo Necul, quien realiza evaluaciones mensuales destinadas a monitorear el estado nutricional de los usuarios y detectar oportunamente situaciones que requieran atención especializada.

El trabajo contempla evaluaciones nutricionales, anamnesis alimentarias y la elaboración de planes personalizados según las necesidades de cada joven. Además, se coordinan adecuaciones alimentarias con la Central de Alimentación del centro, considerando requerimientos clínicos específicos, alergias, intolerancias y otras condiciones que puedan influir en su salud.

Según explicó la profesional, estas acciones han permitido identificar casos de malnutrición, principalmente por exceso, además de otros factores de riesgo asociados a la alimentación. Esto ha facilitado la implementación de intervenciones tempranas y ajustes individuales que contribuyen a mejorar la adherencia a los planes nutricionales y favorecer el desarrollo cognitivo y emocional de los jóvenes.

Junto con la atención individual, el trabajo de la nutricionista también incluye la supervisión de la calidad e inocuidad de los alimentos entregados en el recinto. Esta labor busca asegurar estándares sanitarios adecuados y resguardar la salud de los adolescentes y jóvenes atendidos por el sistema de reinserción social juvenil.

Desde el Servicio de Reinserción Social Juvenil destacaron que la coordinación entre las áreas de salud y alimentación permite fortalecer las condiciones de bienestar de los usuarios, promoviendo hábitos saludables y una atención integral durante su proceso de reinserción.


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