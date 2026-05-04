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4 de mayo de 2026

DON BOSCO REPRESENTARÁ A PUNTA ARENAS EN NACIONAL ESCOLAR DE FUTSAL

El equipo salesiano viajará a Temuco tras obtener el primer lugar comunal.

CLASIFICATORIO COMUNAL DE FUTSAL ESCOLAR SUB-12 (6)

Con la participación de siete establecimientos educacionales y cerca de 70 deportistas, este fin de semana se desarrolló el Clasificatorio Comunal de Futsal Escolar Sub-12, torneo organizado por la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas y que definió al equipo que representará a la comuna en el Nacional Interescolar ANFP de Futsal Sub-12 Varones, a realizarse en Temuco entre el 22 y el 27 de junio.


La competencia se disputó en el gimnasio de la Universidad de Magallanes y reunió a equipos de distintos colegios de la ciudad en una instancia orientada a fortalecer el deporte escolar y la formación de nuevos talentos.


El alcalde Claudio Radonich destacó la relevancia de este tipo de campeonatos para proyectar a Punta Arenas en competencias nacionales. "Participaron siete equipos de distintos colegios de nuestra ciudad y lo más importante es que el ganador viajará a la final nacional en Temuco. Este campeonato lo organiza la ANFP y participa un representante por cada región", señaló.


La autoridad comunal agregó que el municipio retomó el trabajo conjunto con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para impulsar este tipo de actividades. "Estamos muy contentos de volver a trabajar con la ANFP para que Punta Arenas esté presente en los circuitos nacionales como se merece", indicó.


El clasificatorio coronó como campeón al Instituto Don Bosco, que obtuvo el primer lugar del certamen y representará a Punta Arenas en el torneo nacional. El segundo puesto fue para el Liceo Salesiano San José, mientras que el tercer y cuarto lugar fueron obtenidos por los colegios Británico y Alemán, respectivamente.


El coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, valoró la convocatoria y el interés de las comunidades educativas. "Estamos muy contentos por la participación de jugadores, colegios y apoderados. Estas instancias permiten que las escuelas comiencen procesos formativos y competitivos desde edades tempranas, ya con una proyección nacional", afirmó.


Asimismo, destacó que el equipo clasificado viajará con todos los gastos cubiertos. "La Fundación Municipal de Deportes financiará los pasajes aéreos a Temuco, mientras que la organización nacional cubrirá alojamiento, alimentación y traslados internos. Esto es muy importante porque evita que las familias tengan que asumir costos adicionales", explicó.


El torneo clasificatorio fue organizado por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su Fundación de Deportes, con apoyo de la Universidad de Magallanes y la ANFP. La competencia contempló dos jornadas deportivas y contó con entrada liberada para el público.


Desde la Fundación Municipal de Deportes adelantaron que durante las próximas semanas continuarán desarrollándose nuevas actividades deportivas, entre ellas la Liga Escolar Sub-8, Sub-10 y Sub-12, además de campeonatos de pesca, atletismo y tenis de mesa.

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