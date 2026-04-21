POR EL DÍA DE LA TIERRA: VEHÍCULOS TOYOTA EN PUNTA ARENAS PODRÁN CARGAR BENCINA GRATIS CON INNOVADOR COMBUSTIBLE DEL FUTURO

Toyota junto a MITTA, HIF Global y Transpetrol invitan a los clientes de la marca japonesa a ser parte de una experiencia única: cargar bencina gratis con un combustible producido en la misma región con la fuerza del viento magallánico.





La actividad se realizará durante toda la semana del 20 de abril, en el marco del Día de la Tierra, y permitirá a clientes actuales de Toyota acceder a una carga de hasta 30 litros de e-Combustible. La carga estará disponible exclusivamente en la estación de servicio de Transpetrol, ubicada en Ruta 9 Norte, Km 53 y requiere una inscripción previa para asegurar

la correcta administración del combustible.





“La invitación es a conocer en primera persona una tecnología que ya está siendo probada en condiciones reales en la Patagonia chilena. Queremos que donde se produce este combustible del futuro sea el territorio que experimente su uso”, explica el gerente de Marketing y Mobility de Toyota Chile, Eduardo Troncoso.





Los e-Combustibles son químicamente equivalentes a las gasolinas tradicionales, por lo que pueden utilizarse en forma segura en vehículos convencionales sin ningún tipo de modificación. En este caso, corresponde a un combustible equivalente a gasolina de 93 octanos, producido por HIF en su planta Haru Oni, lo que permite cargarlo exactamente

igual que una bencina tradicional, en el mismo estanque y sin ninguna diferencia en la experiencia de conducción.





Esta iniciativa es parte del proyecto Ruta Cero, desarrollado por Toyota junto a HIF Global y MITTA, en colaboración con Transpetrol, que convirtió a Magallanes en un verdadero laboratorio natural para la transición energética.



Ruta Cero fue la primera iniciativa en Chile y en Latinoamérica que combinó vehículos híbridos con e-Combustibles producidos localmente en condiciones reales de operación, permitiendo generar evidencia concreta sobre su desempeño en escenarios exigentes como los de la Patagonia.





Durante el verano, MITTA puso a disposición su flota de vehículos híbridos para operar con este combustible en actividades reales, como el turismo, acumulando miles de kilómetros de uso y validando que esta tecnología funciona en el día a día, sin cambiar la forma en que las personas conducen o cargan combustible.





El proyecto permite demostrar que la transición energética no depende de una sola tecnología, sino de la combinación de distintas soluciones complementarias. Los e-Combustibles fabricados a partir de viento magallánico son bajos en carbono, y al utilizarse en vehículos híbridos Toyota, que pueden ahorrar hasta un 54% de combustible frente a modelos convencionales, el impacto ambiental es mínimo mientras la conducción es idéntica. Esta combinación permite reducir emisiones de manera inmediata, aprovechando la infraestructura y red que existen actualmente.





Desde las empresas participantes destacan que esta experiencia busca acercar estas soluciones a las personas, mostrando que el cambio ya está ocurriendo y que puede ser parte de la vida cotidiana.





Los interesados en participar deberán inscribirse en la página web de Toyota a través siguiente enlace: https://staging.toyota.cl/formulario-ruta-cero/ Además, podrán encontrar más información en las redes sociales oficiales de la marca. Los cupos son limitados.

