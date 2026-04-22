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22 de abril de 2026

MUNICIPIO INICIA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PLAZA NELDA PANICUCCI

El proyecto contempla accesibilidad, iluminación, seguridad y nuevos espacios comunitarios.

OBRAS DE MEJORAMIENTO (1)

Con el objetivo de fortalecer los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a las obras de mejoramiento de la Plaza Nelda Panicucci, ubicada en un sector residencial en crecimiento de la ciudad.

La iniciativa se ejecuta en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y forma parte de una cartera de proyectos orientados a recuperar barrios, aumentar la seguridad y fomentar la vida comunitaria.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de esta intervención y el trabajo coordinado con el organismo estatal. "Este es un espacio muy relevante para los vecinos, un punto de encuentro donde se desarrollan distintas actividades comunitarias. Lo que buscamos es seguir mejorándolo, con mejor iluminación y espacios públicos de calidad, especialmente considerando que es un sector que sigue creciendo", señaló.

La autoridad comunal también subrayó la necesidad de avanzar con responsabilidad en materia de inversión pública. "El año pasado se anunció la llegada de recursos para esterilizaciones, lo que finalmente no se concretó. Por eso es fundamental trabajar con transparencia y certezas. Muchas veces se generan expectativas que luego no se cumplen, por lo que es clave planificar adecuadamente y responder a lo comprometido, especialmente en temas sensibles como la recuperación de espacios públicos, el bienestar de las mascotas y la seguridad de los barrios", agregó.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, valoró el impacto que tendrá este proyecto en la comunidad. "Estos recursos buscan justamente mejorar la calidad de vida de las personas. Este es un espacio que requiere intervención para que las familias puedan encontrarse, compartir y fortalecer la vida en comunidad. Estamos muy contentos de ser parte de esta iniciativa", indicó.

En cuanto a los detalles técnicos, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Nicolás Pérez-Montt, explicó que las obras consideran una intervención integral del entorno. "Se contempla la construcción de veredas con accesibilidad universal, mejoramiento de la multicancha, instalación de nuevas luminarias, bancas, juegos infantiles, áreas verdes y una cámara de seguridad. Es una intervención completa que apunta a recuperar este espacio para la comunidad", detalló.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los $139 millones, con financiamiento de la Subdere, y un plazo estimado de ejecución de aproximadamente 150 días. Desde el municipio recalcaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia sostenida para fortalecer los barrios de Punta Arenas, priorizando espacios seguros, accesibles y adecuados para el desarrollo de la vida comunitaria.

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