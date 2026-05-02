Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

2 de mayo de 2026

TRANSALERCE RECONOCE A SUS CONDUCTORES MÁS COMPROMETIDOS EN EL DÍA DEL TRABAJADOR

​La empresa de transporte público distinguió a diez trabajadores por su asistencia y puntualidad en Punta Arenas.

TRANSALERCE DIA TRABAJADOR 3

​En el marco del Día del Trabajador, TransAlerce realizó una ceremonia en Punta Arenas para reconocer a sus conductores más destacados del período, destacando a quienes alcanzaron el 100% de asistencia y puntualidad. La instancia buscó relevar el compromiso diario de quienes permiten el funcionamiento continuo del transporte público en la ciudad. La actividad contó con la participación del diputado Alejandro Riquelme, quien valoró el desempeño de los conductores y el rol que cumplen en la operación del sistema. Durante su intervención, destacó la importancia del trabajo que se desarrolla desde las primeras horas de la mañana hasta pasada la medianoche, junto con el esfuerzo de otros equipos que sostienen el servicio. En esa línea, el parlamentario señaló que el funcionamiento del transporte público depende directamente del compromiso de trabajadores y empresas, indicando que experiencias como la de TransAlerce reflejan avances en la prestación del servicio en la región. Los conductores reconocidos fueron: Alex Alarillo Pagillante Barrientos José Pichón Valenzuela Canipal Héctor Enrique Peralta Juliego José Enrique Gallardo Cormeto Juan Enrique Chávez López Carol Vera Orlando Marón Aero Barrientos Oscar Jorge Guchet Bravo Ulises Aníbal Canales Camillo Orlando Gallo Cada uno recibió un diploma y un beneficio entregado por la empresa, como reconocimiento a su desempeño durante el período evaluado. Desde la empresa señalaron que este tipo de instancias refuerza el compromiso con sus trabajadores, considerando que la calidad del servicio de transporte público en Punta Arenas depende directamente de quienes lo operan día a día.

CUT

CUT MAGALLANES CONVOCA A MARCHA Y ACTO EN PUNTA ARENAS POR EL DÍA DEL TRABAJADOR CON ENFOQUE EN IMPACTO SOCIAL DE RECORTES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

DIPUTADO RIQUELME VALORA AVANCES EN INVESTIGACIÓN POR TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL EN CASO CONVENIOS

Leer Más

​El parlamentario se refirió a la formalización de un imputado en la causa vinculada a fondos entregados a una fundación en Magallanes.

​El parlamentario se refirió a la formalización de un imputado en la causa vinculada a fondos entregados a una fundación en Magallanes.

Diputado Riquelme
nuestrospodcast
TRANSALERCE DIA TRABAJADOR 3

TRANSALERCE RECONOCE A SUS CONDUCTORES MÁS COMPROMETIDOS EN EL DÍA DEL TRABAJADOR

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
TRANSALERCE DIA TRABAJADOR 3

TRANSALERCE RECONOCE A SUS CONDUCTORES MÁS COMPROMETIDOS EN EL DÍA DEL TRABAJADOR

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
AQUAFORUM

AQUAFORUM PATAGONIA 2026 REUNIÓ A CERCA DE 200 PERSONAS Y CONSOLIDA DEBATE SOBRE SALMONICULTURA EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PE 1

ESTUDIANTE DE PUNTA ARENAS RECIBIÓ BECA DEL SISTEMA DE INGRESO PRIORITARIO DE EQUIDAD EDUCATIVA (SIPEE)

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250