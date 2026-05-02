TRANSALERCE RECONOCE A SUS CONDUCTORES MÁS COMPROMETIDOS EN EL DÍA DEL TRABAJADOR

​En el marco del Día del Trabajador, TransAlerce realizó una ceremonia en Punta Arenas para reconocer a sus conductores más destacados del período, destacando a quienes alcanzaron el 100% de asistencia y puntualidad. La instancia buscó relevar el compromiso diario de quienes permiten el funcionamiento continuo del transporte público en la ciudad. La actividad contó con la participación del diputado Alejandro Riquelme, quien valoró el desempeño de los conductores y el rol que cumplen en la operación del sistema. Durante su intervención, destacó la importancia del trabajo que se desarrolla desde las primeras horas de la mañana hasta pasada la medianoche, junto con el esfuerzo de otros equipos que sostienen el servicio. En esa línea, el parlamentario señaló que el funcionamiento del transporte público depende directamente del compromiso de trabajadores y empresas, indicando que experiencias como la de TransAlerce reflejan avances en la prestación del servicio en la región. Los conductores reconocidos fueron: Alex Alarillo Pagillante Barrientos José Pichón Valenzuela Canipal Héctor Enrique Peralta Juliego José Enrique Gallardo Cormeto Juan Enrique Chávez López Carol Vera Orlando Marón Aero Barrientos Oscar Jorge Guchet Bravo Ulises Aníbal Canales Camillo Orlando Gallo Cada uno recibió un diploma y un beneficio entregado por la empresa, como reconocimiento a su desempeño durante el período evaluado. Desde la empresa señalaron que este tipo de instancias refuerza el compromiso con sus trabajadores, considerando que la calidad del servicio de transporte público en Punta Arenas depende directamente de quienes lo operan día a día.

