460.100 PASAJEROS EN MARZO: TRANSALERCE ALCANZA SU MAYOR REGISTRO MENSUAL DESDE EL INICIO DE OPERACIONES EN PUNTA ARENAS

​TransAlerce informa que durante marzo de 2026 transportó 460.100 pasajeros en el sistema de transporte público urbano de Punta Arenas, la cifra más alta registrada desde el inicio de operaciones de la empresa bajo la licitación Ascedal. Este hito supera con amplitud los registros históricos comparables: en marzo de 2023 el sistema movilizó 342.951 pasajeros, lo que representa un crecimiento de más de un 34% en tres años.



Desde la empresa explican que este desempeño se sustenta en la confiabilidad del servicio y un equilibrio entre la oferta y la demanda. En ese marco, TransAlerce ha trabajado en mantener recorridos con buena frecuencia, buses en condiciones adecuadas y tarifas accesibles, atributos que los usuarios priorizan al momento de elegir el transporte público. La empresa destaca que los pasajeros valoran especialmente los servicios rápidos y directos, con tiempos de llegada predecibles, por sobre recorridos excesivamente largos o sinuosos.



Con estos resultados, la empresa proyecta una etapa de optimización de recorridos, identificando líneas con menor eficiencia para mejorar la distribución de la flota y seguir fortaleciendo la calidad del servicio. TransAlerce reafirma su compromiso con Punta Arenas y con la construcción de un sistema de transporte público que responda a las necesidades reales de sus habitantes.



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