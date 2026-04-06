Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de abril de 2026

460.100 PASAJEROS EN MARZO: TRANSALERCE ALCANZA SU MAYOR REGISTRO MENSUAL DESDE EL INICIO DE OPERACIONES EN PUNTA ARENAS

TransAlerce registra el mejor mes de su historia desde el inicio de operaciones bajo el contrato Ascedal, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en el transporte público urbano de Punta Arenas.

TransAlerce marzo

​TransAlerce informa que durante marzo de 2026 transportó 460.100 pasajeros en el sistema de transporte público urbano de Punta Arenas, la cifra más alta registrada desde el inicio de operaciones de la empresa bajo la licitación Ascedal. Este hito supera con amplitud los registros históricos comparables: en marzo de 2023 el sistema movilizó 342.951 pasajeros, lo que representa un crecimiento de más de un 34% en tres años.

 
Desde la empresa explican que este desempeño se sustenta en la confiabilidad del servicio y un equilibrio entre la oferta y la demanda. En ese marco, TransAlerce ha trabajado en mantener recorridos con buena frecuencia, buses en condiciones adecuadas y tarifas accesibles, atributos que los usuarios priorizan al momento de elegir el transporte público. La empresa destaca que los pasajeros valoran especialmente los servicios rápidos y directos, con tiempos de llegada predecibles, por sobre recorridos excesivamente largos o sinuosos.

 
Con estos resultados, la empresa proyecta una etapa de optimización de recorridos, identificando líneas con menor eficiencia para mejorar la distribución de la flota y seguir fortaleciendo la calidad del servicio. TransAlerce reafirma su compromiso con Punta Arenas y con la construcción de un sistema de transporte público que responda a las necesidades reales de sus habitantes.


tabsaCH3

TABSA INFORMA ALZA TRANSITORIA DE TARIFAS DE SUS SERVICIOS POR CRISIS INTERNACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DESTITUYEN A 23 FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS POR CASO LICENCIAS MÉDICAS

Leer Más

De los procesos disciplinarios, se destituyeron a 23 funcionarios de los cuales 17 fueron sometidos a recursos de protección.

De los procesos disciplinarios, se destituyeron a 23 funcionarios de los cuales 17 fueron sometidos a recursos de protección.

cormupas
nuestrospodcast
hcm

HOMBRE DETENIDO POR VIOLENTOS ROBOS SE FUGÓ DE HOSPITAL DE PUNTA ARENAS TRAS FALLIDA INTERNACIÓN

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
TransAlerce marzo

460.100 PASAJEROS EN MARZO: TRANSALERCE ALCANZA SU MAYOR REGISTRO MENSUAL DESDE EL INICIO DE OPERACIONES EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
03-131433_7xgw_tanana-1200x648

OFRECÍA EXPEDICIONES ILEGALES A LA ANTÁRTICA POR $13 MILLONES: VELERO FRANCÉS FUE INCAUTADO EN CANAL BEAGLE

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Subprefecto Gerardo Álvarez Rodríguez, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO)

PDI REFUERZA LLAMADO A LA PREVENCIÓN: ROBOS Y ABIGEATO MARCAN EL FOCO INVESTIGATIVO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES