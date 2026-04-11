DIPUTADO CARLOS BIANCHI AFIRMA QUE MINISTERIO CONFIRMÓ CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE TRANSPORTE EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi, informó que los proyectos de transporte público para Punta Arenas y Puerto Natales continúan vigentes, luego de una confirmación entregada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el Congreso.

Según explicó el parlamentario, la aclaración se produjo tras consultas realizadas en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, donde autoridades del nivel central ratificaron la continuidad de iniciativas como el plan de electromovilidad, que contempla 100 buses para la región, y la implementación de un sistema de transporte en Puerto Natales.

Estas declaraciones surgen luego de dichos del seremi de Transportes de Magallanes que generaron dudas sobre el futuro de estos proyectos. En ese contexto, Bianchi señaló que la información entregada por el ministerio contradice lo planteado a nivel regional.

El legislador agregó que existe un compromiso del Gobierno con ambas iniciativas y expresó que se espera avanzar en su implementación, especialmente en el caso de Puerto Natales.

Finalmente, el diputado enfatizó la necesidad de abordar este tipo de temas con coordinación entre autoridades regionales y el nivel central, considerando su impacto en la comunidad.

​

