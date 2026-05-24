CAMPEONATO MARCÓ EL CIERRE DE TEMPORADA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS EN PUNTA ARENAS

Con un campeonato desarrollado en la cancha municipal de arcilla, la Municipalidad de Punta Arenas dio cierre a la temporada 2025-2026 de la Escuela Municipal de Tenis, actividad que convocó a cerca de 50 jugadores entre alumnos y aficionados de la disciplina.

El certamen permitió que los participantes demostraran los avances alcanzados durante el año en un espacio orientado a la competencia formativa y la convivencia deportiva, consolidando además el trabajo impulsado por la escuela municipal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento que ha tenido la iniciativa y el funcionamiento permanente de la escuela, que actualmente reúne a más de 120 alumnos de manera gratuita.

La autoridad comunal también valoró el desarrollo del tenis en la ciudad y el uso de la cancha municipal de arcilla, señalando que se han fortalecido vínculos con clubes privados y competencias interclubes para potenciar la práctica de este deporte en la comuna.

Por su parte, el director de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, resaltó la alta participación registrada en el torneo y señaló que para muchos alumnos se trató de su primera experiencia competitiva.

Desde la organización informaron que las actividades en cancha tendrán una pausa durante el invierno debido a las condiciones climáticas, retomando en septiembre. Sin embargo, la escuela continuará funcionando en otros espacios mientras se preparan nuevas actividades y campeonatos para la próxima temporada.

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