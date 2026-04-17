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17 de abril de 2026

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSO DE ÁRBITROS DE TENIS

La capacitación gratuita permitirá formar jueces y fortalecer el desarrollo deportivo local.

CURSO DE ARBITRO DE TENIS (1)

La Municipalidad de Punta Arenas anunció la apertura de inscripciones para el curso de árbitros de tenis de nivel nacional, una iniciativa gratuita que busca formar nuevos jueces locales y fortalecer el desarrollo de esta disciplina en la comuna.

El alcalde Claudio Radonich valoró el crecimiento sostenido del tenis en la ciudad y la importancia de avanzar en nuevas áreas vinculadas a este deporte. "Hemos ampliado la cantidad de personas que practican tenis y también los espacios disponibles. Hoy nuestra ciudad ha demostrado que para jugar tenis no se necesita dinero, sino ganas, porque existe una oferta abierta tanto desde el club como desde la Fundación Municipal de Deportes", afirmó.

En esa línea, la autoridad comunal destacó que este curso viene a complementar el trabajo que se ha venido desarrollando. "Qué más coherente que, junto con tener una escuela municipal activa todo el año y torneos de nivel, podamos también formar árbitros. Es un rol clave para el desarrollo de este deporte y está abierto a cualquier persona que tenga interés, sin requisitos de edad o formación previa", indicó.

La capacitación será dictada por Analía Vera, jueza certificada de la Federación de Tenis de Chile, y se realizará el sábado 18 de abril, entre las 15:00 y las 21:00 horas, y el domingo 19 en dos jornadas, de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 21:00 horas, en dependencias del Magallanes Lawn Tennis Club.

El encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, destacó el carácter gratuito de la instancia. "En otro contexto, una persona tendría que viajar a Santiago, asumir costos de traslado, alojamiento y del curso. Hoy, gracias a este trabajo conjunto, lo estamos ofreciendo sin costo para la comunidad", señaló.

Además, el funcionario municipal explicó que el curso contempla una etapa práctica vinculada al I Torneo Patagónico de Tenis, que se desarrollará entre el 20 y el 26 de abril. "Quienes participen podrán comenzar su formación el fin de semana y luego aplicar lo aprendido durante el campeonato, lo que permite una experiencia completa", agregó.

Por su parte, la presidenta del Magallanes Lawn Tennis Club, Ximena Rubio, valoró la oportunidad que representa esta capacitación para la ciudad. "Actualmente no contamos con árbitros formados en la región, por lo que esta es una instancia única que permitirá dar continuidad al desarrollo del tenis local", indicó.

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el viernes 17 de abril a través de un formulario digital disponible en las redes sociales de la Fundación Municipal de Deportes. Los participantes recibirán un certificado de asistencia, mientras que quienes deseen optar a la certificación nacional deberán aprobar una evaluación teórica y cumplir horas de práctica en partidos oficiales. 

Desde el municipio reiteraron el llamado a la comunidad, especialmente a deportistas, apoderados y aficionados, a aprovechar esta instancia formativa que busca consolidar el crecimiento del tenis en Punta Arenas y generar nuevas oportunidades de participación en el ámbito deportivo.

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