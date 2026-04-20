MUNICIPIO CONCLUYE CURSO DE ÁRBITROS DE TENIS CON ALTA PARTICIPACIÓN

Con una alta participación se desarrolló en Punta Arenas un curso gratuito de árbitros de tenis, iniciativa impulsada por la Municipalidad a través de la Fundación Municipal de Deportes, en conjunto con el Magallanes Lawn Tennis Club, y dictada por la jueza internacional Analía Vera, certificada como bronze badge por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

La instancia reunió a más de 25 participantes, quienes durante la jornada abordaron contenidos relacionados con reglas del juego, código de conducta y resolución de situaciones de arbitraje, con el objetivo de generar una base formativa que les permita integrarse a torneos locales y proyectarse en el circuito nacional.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el desarrollo del tenis en la comuna. "Estamos trabajando como Municipalidad y como Fundación Municipal de Deportes no solo en ampliar la cantidad de personas que practican tenis, en conjunto con el club, sino también en formar jueces. Esto permite que el crecimiento del deporte sea integral, con jugadores que conocen bien las reglas y con árbitros preparados en nuestra ciudad", señaló.

En esa línea, el jefe comunal subrayó la importancia de descentralizar este tipo de capacitaciones. "Estos cursos normalmente se realizan en ciudades como Santiago o Valdivia, y hoy poder contar con esta formación en Punta Arenas, de manera gratuita, es una oportunidad muy relevante. Incluso, quienes se formen pueden proyectarse a torneos de mayor nivel, como Challenger o circuitos profesionales", agregó.

Por su parte, la instructora Analía Vera valoró el interés de los asistentes y el nivel de conocimiento previo. "Estoy sorprendida por la convocatoria. La mayoría de los participantes ya tiene experiencia en tenis, lo que se refleja en preguntas muy específicas. Este es un primer nivel, que entrega las bases para comenzar a desempeñarse como árbitros en torneos junior y, con el tiempo, avanzar a instancias superiores", explicó.

Asimismo, la jueza detalló que, tras completar el curso, los participantes pasan a integrar el registro de la Federación de Tenis de Chile, lo que les permite ser convocados para distintos torneos según su disponibilidad. "Como en otras disciplinas, aquí se requiere hacer horas de cancha. Se comienza como juez de línea o en torneos formativos, y luego, si continúan capacitándose, pueden seguir avanzando en su carrera arbitral", indicó Vera.

Desde los participantes, la evaluación fue positiva, destacando el acceso gratuito a una formación que habitualmente implica costos de traslado y estadía. "Es una instancia fantástica. Estamos muy motivados y agradecidos de que se realice en Punta Arenas y sin costo. En otras condiciones habría sido necesario viajar a Santiago, por lo que esta oportunidad es muy valorada", comentó Juan Carlos Soriano.