CLASIFICATORIO DEFINE REPRESENTANTES PARA PRIMER PATAGÓNICO DE TENIS

La Municipalidad de Punta Arenas entregó un balance positivo del Torneo Clasificatorio para el 1er Campeonato Patagónico de Tenis, instancia que permitió seleccionar a los jugadores que representarán a la Escuela Municipal en este inédito certamen de carácter intercomunal.

La competencia reunió a cerca de 50 participantes, quienes disputaron sus cupos en distintas categorías, en una jornada que forma parte del proceso preparatorio para el campeonato que se realizará en abril y que convocará a delegaciones de distintas regiones del país.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de esta instancia deportiva. "En unas semanas más tendremos el primer Patagónico de Tenis con equipos de Santiago, de Aysén, de Puerto Montt y, por cierto, de Punta Arenas. Van a estar los representantes del Magallanes Lawn Tennis Club, como también nosotros, y ahora estamos buscando a los seleccionados que van a representar a la Escuela de Tenis Municipal en este campeonato", señaló.

Asimismo, valoró el crecimiento que ha tenido esta disciplina en la comuna durante los últimos años. "Este es el primer campeonato de gran envergadura con apoyo de la Fundación Municipal de Deportes. Estamos esperando que de estos 50 jugadores salga la selección que competirá en abril junto a cerca de 120 jugadores del sur de Chile y Santiago. Hace 10 años nadie hablaba del tenis con esta masividad que estamos logrando hoy", agregó.

En cuanto a los resultados del torneo clasificatorio, en la categoría Tercera el campeón fue Jorge Huaitro; en Cuarta categoría se impuso Claudio Sánchez; mientras que en Damas el primer lugar fue para Nicole Waissbluth.

El jefe comunal también aprovechó de reforzar la invitación a integrarse a la Escuela Municipal de Tenis, la cual continúa con inscripciones abiertas. "Ya tenemos 90 inscritos y quedan cerca de 10 cupos para completar el año. La invitación es a que más niños y jóvenes se sumen a esta disciplina, que hoy cuenta con infraestructura de primer nivel en nuestra ciudad", indicó.