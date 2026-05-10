JORNADA SOBRE FILOSOFÍA CLÁSICA CHINA ABORDÓ ARMONÍA, CAMBIO Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Una reflexión sobre el equilibrio, la transformación y el pensamiento estratégico marcó la realización de la “Jornada de Filosofía Clásica China: Armonía, Cambio y Pensamiento Estratégico”, organizada por la Dirección de Cooperación Internacional de la Universidad de Magallanes. La instancia contó con la participación del académico Wu Ping, profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing.

Durante la actividad, desarrollada íntegramente en inglés, el expositor abordó conceptos centrales de tradiciones filosóficas como el taoísmo, el budismo zen y el pensamiento de Confucio. Entre los temas tratados estuvieron la armonía entre el ser humano y la naturaleza, la transformación constante del I Ching y el pensamiento estratégico presente en “El arte de la guerra” de Sun Zi.

El académico destacó el carácter universal de varios principios de la filosofía china y valoró especialmente el vínculo entre territorio y comunidad observado en Magallanes. Según expresó, la relación entre las personas y la naturaleza en la zona austral refleja parte de los conceptos abordados durante la jornada.

Estudiantes de Pedagogía en Inglés de la UMAG también valoraron la experiencia como un espacio de aprendizaje intercultural. Rocío Cofré destacó que el uso del inglés permitió conectar distintas culturas y reflexionar sobre nuevas perspectivas filosóficas, mientras que Mauro Manríquez señaló que este tipo de actividades contribuyen a derribar prejuicios y ampliar la comprensión sobre otras formas de ver el mundo.