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9 de mayo de 2026

DIBUJANDO SONRISAS PATAGÓNICAS DESTACA LA IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL EN HOSPITALES DE MAGALLANES

Comunidades en acción

comunidades en acción

Camila Andrea Paz, integrante de la agrupación Dibujando Sonrisas Patagónicas, participó en el programa Comunidades en acción para visibilizar el trabajo solidario que realizan en Punta Arenas. La organización se dedica a brindar apoyo emocional a través de la técnica del "clown" hospitalario, interviniendo en distintos recintos de salud de la zona. Esta labor resulta fundamental para mejorar el ánimo de pacientes pediátricos y adultos en la región de Magallanes.

Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, la invitada explicó que el objetivo central es transformar el entorno clínico mediante el juego y la contención afectiva. Paz detalló que los voluntarios de Dibujando Sonrisas Patagónicas reciben una preparación especial para interactuar con sensibilidad frente a situaciones de vulnerabilidad. En Comunidades en acción, se resaltó que estas acciones no solo benefician a los pacientes, sino también a sus familias.

La agrupación busca fortalecer su presencia en la zona y convocar a más personas interesadas en sumarse a esta causa comunitaria en la región de Magallanes. Camila Andrea Paz enfatizó en los micrófonos de Polar Comunicaciones que la alegría es una herramienta terapéutica poderosa que merece ser integrada en el sistema de cuidado local. El espacio de Comunidades en acción permitió proyectar las metas de la organización para el presente año.



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