TRABAJO INTERSECTORIAL BUSCA FORTALECER MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

Hasta el Hospital Clínico de Magallanes se trasladaron el SEREMI de Seguridad Pública, Ronald López, y la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, junto a representantes de Carabineros de Chile, con el objetivo de realizar, en terreno y según lo comprometido, una visita inspectiva focalizada en las condiciones de seguridad del principal establecimiento de salud de la región.



La instancia se enmarca en las medidas para fortalecer la seguridad de la comunidad usuaria y funcionaria, en atención a los hechos de violencia registrados en el último tiempo. En la actividad participaron además el comisario de la Primera Comisaría de Punta Arenas, mayor Sergio Castellón, y el encargado del O.S.10 de Carabineros, Ricardo Chavarría.



El SEREMI de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que la visita busca responder concretamente a las preocupaciones del personal y de la ciudadanía, “queremos transmitir a la ciudadanía que ante los hechos de violencia que se han presentado y a la sensación de inseguridad que tiene el personal que trabaja en el hospital se están tomando medidas. La primera es esta visita inspectiva y de coordinación, para ver y escuchar el relato en terreno de las personas que están siendo afectadas por estas situaciones”.



Asimismo, la autoridad regional agregó que existen procedimientos que deben ser ajustados para mejorar los protocolos de resguardo. “Efectivamente hay procedimientos que ajustar, principalmente en procedimientos de seguridad. He conversado con el director del hospital y hay aspectos que se pueden ejecutar en el corto plazo para incrementar las medidas de seguridad que ya están implementadas en el recinto. En segundo término, iniciaremos una mesa de conversación con otras entidades, que si bien, pueden escapar a mis atribuciones, sí tengo la relación de trabajo para poder concientizar algunas otras decisiones que puedan contribuir a que la sensación de seguridad se incremente dentro del hospital para sus trabajadores y para los ciudadanos”, enfatizó López.



Por su parte, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, agradeció la instancia de coordinación, destacando que es primera vez que se da este tipo de visita en el establecimiento de salud. “Nosotros valoramos mucho el trabajo que hemos comenzado a realizar con el SEREMI de Seguridad Pública, quien ha tenido la gentileza de venir junto a carabineros para evaluar los puntos críticos de seguridad del Hospital Clínico de Magallanes, pero también, tenemos otras situaciones que se han dado en otros hospitales y centros de salud que tenemos que abordar”, indicó.



La autoridad de salud precisó, que existen desafíos estructurales vinculados a las internaciones judiciales de personas sin criterios clínicos que justifiquen hospitalización, situaciones que generan una presión adicional sobre el sistema asistencial, aumentando la ocupación de camas y limitando la capacidad de respuesta.



En este contexto, la directora de salud, informó que el miércoles 08, se reunieron en una mesa de trabajo con la magistrada González del Tribunal de Familia, para poder avanzar en estas temáticas. “Valoramos mucho su empatía y el conocimiento que ella tiene sobre el sistema, debemos hacer extensivo este trabajo con los otros tribunales, especialmente de Garantías, para poder ir avanzando en la sensibilización y concientización de este tema; nosotros somos un servicio de salud, precisamente para resolver patologías y problemáticas sanitarias y la verdad, discrepamos en el tema de las custodias que tenemos o en el resguardo que tenemos de aquellas personas que no cumplen criterios biomédicos”, precisó Verónica Yáñez.



El director del Hospital Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras, valoró la visita y la coordinación intersectorial, definiéndola como un paso positivo hacia la mejora continua. “Respecto a los últimos hechos, poder confirmar que nuestra institución procede con absoluto apego a la normativa, a nosotros cada hecho que reviste un carácter que debe ser denunciado, lo denunciamos al Ministerio Público de manera inmediata con el apoyo de nuestro equipo jurídico. Y por cierto que también, tenemos una unidad interna que busca entregar apoyo y contención a nuestros equipos que se ven claramente afectados por este tipo de situaciones, dado que nuestro personal de salud esta para atender la necesidad de salud de la población de estos cientos de personas que acuden a nuestro recinto”, dijo.



Ricardo Contreras informó que en lo que va del año 2026, se han formulado 21 denuncias por distinto tipo de maltrato a funcionarios/as del hospital en los organismos competentes. “No necesariamente son agresiones físicas ni con consecuencias de mayor relevancia, pero sí son hechos que ameritan una denuncia”, especificó el director HCM.



Consultado por la visita, el jefe del Centro de Responsabilidad (CR) Infanto Adolescente Dr. Germán Sepúlveda, comentó que les brinda esperanza. “Ahora estamos en momento de salir delante de esta contingencia y sabemos que lo haremos, pero también entendemos que los recursos son escasos y que esto requiere diálogo de múltiples instituciones, siendo que son distintos poderes los que tienen que interactuar para ponerse de acuerdo, estamos claros que se requiere tiempo”, puntualizó.

