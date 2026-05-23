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23 de mayo de 2026

ESTUDIO CON PARTICIPACIÓN DE LA U. DE CHILE ASOCIA OBESIDAD CON SÍNTOMAS MÁS SEVEROS DE LA MENOPAUSIA

​La investigación analizó datos de mujeres postmenopáusicas de nueve países de América Latina y advirtió que la obesidad puede intensificar síntomas físicos y emocionales durante el climaterio.

obesidad y menopausia

​Un estudio con participación de la Universidad de Chile concluyó que la obesidad se asocia con síntomas menopáusicos más severos en mujeres postmenopáusicas, tanto de forma directa como mediante enfermedades relacionadas como hipertensión, diabetes, afecciones cardiovasculares o respiratorias e inactividad física. La investigación fue publicada en la revista científica Menopause y consideró datos de 722 mujeres de nueve países de América Latina, en el marco del estudio multinacional REDLINC XII. El trabajo utilizó modelos estadísticos para analizar cómo interactúan distintos factores de salud en la intensidad de los síntomas climatéricos. Entre las autoras se encuentra la doctora María Soledad Vallejo Maldonado, del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico Universidad de Chile, quien explicó que la obesidad no debe entenderse solo como un problema de peso corporal, sino también por su impacto metabólico y funcional. El estudio detectó que las mujeres con obesidad presentaron un 75% más de probabilidades de reportar síntomas menopáusicos severos, incluyendo bochornos, cansancio, irritabilidad, ansiedad y trastornos del sueño. Además, los investigadores observaron que la inactividad física y el uso de antidepresivos también se asociaron con mayor intensidad de síntomas. El doctor Sócrates Aedo, autor principal del artículo y académico de la Universidad Finis Terrae, señaló que la menopausia debe abordarse desde una mirada integral, considerando factores físicos, emocionales y hábitos de vida. En esa línea, los especialistas destacaron que mantener actividad física regular y hábitos saludables puede contribuir a mejorar la calidad de vida durante esta etapa.

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ESTUDIO CHILENO ANALIZA IMPACTO DE CHATGPT Y GOOGLE EN DECISIONES DE SALUD

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