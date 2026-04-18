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18 de abril de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL CAE ANTE UNIVERSIDAD DE CHILE EN EL GIMNASIO FISCAL

​El equipo magallánico no logró revertir el marcador y ahora se prepara para su próximo desafío como local.

PUQ FUTSAL

Con un Gimnasio Fiscal repleto, Punta Arenas Futsal cayó por 2-1 frente a Universidad de Chile en la Fecha 6 del Campeonato de Primera. El encuentro se definió en el segundo tiempo, cuando la visita logró marcar los dos goles que le dieron la ventaja.

El conjunto puntarenense intentó reaccionar tras los tantos recibidos y logró descontar gracias a José Agustinos, lo que renovó la expectativa del equipo local. Sin embargo, no fue suficiente para igualar el marcador antes del pitazo final.

Con este resultado, Punta Arenas Futsal se mantiene con 9 puntos de 15 posibles en la tabla de posiciones, manteniéndose en la disputa dentro del campeonato.

El equipo ya se enfoca en su próximo compromiso, donde volverá a jugar como local recibiendo a San Luis de Quillota el sábado 25 de abril en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.



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