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31 de mayo de 2026

MASIVA PARTICIPACIÓN MARCÓ LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL DÍA DEL PATRIMONIO EN PUNTA ARENAS

​Más de 300 personas visitaron el Teatro Municipal "José Bohr", mientras cientos de vecinos y visitantes participaron en recorridos patrimoniales y actividades especiales organizadas por la Municipalidad de Punta Arenas.

DP 10

Una alta convocatoria tuvieron las actividades organizadas por la Municipalidad de Punta Arenas con motivo del Día del Patrimonio, permitiendo a vecinos y visitantes acceder a espacios emblemáticos de la ciudad, conocer parte de su historia y participar en diversas iniciativas culturales abiertas a la comunidad.

Uno de los principales puntos de encuentro fue el Teatro Municipal "José Bohr", donde más de 300 personas participaron en visitas guiadas que permitieron recorrer dependencias habitualmente cerradas al público. Los asistentes también pudieron conocer aspectos históricos del recinto y observar el trabajo que realizan los elencos municipales.

La programación incluyó ensayos abiertos de la Orquesta Latinoamericana, el Coro Voces Blancas, la Escuela Municipal de Danza, el Ballet del Teatro Municipal, el Coro del Teatro Municipal y el Ballet Folklórico Municipal. Además, integrantes del Elenco de Teatro Municipal realizaron intervenciones artísticas caracterizados con vestuarios teatrales en distintos espacios del recinto.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la respuesta de la comunidad y señaló que el teatro recibe diariamente a familias, estudiantes e integrantes de los distintos elencos municipales. También recordó que la jornada contempló actividades especiales en el Cementerio Municipal "Sara Braun", incluyendo la apertura del mausoleo de Sara Braun, además de los recorridos patrimoniales "Tras las Huellas del Pasado".

Estos circuitos se realizaron durante la tarde y permitieron recorrer el casco histórico de la ciudad, visitando sectores cercanos a la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero y conociendo la historia de edificios emblemáticos como la Catedral de Punta Arenas, el Palacio Sara Braun, la Casa José Menéndez y el edificio de la Delegación Presidencial Regional, entre otros inmuebles de valor arquitectónico e histórico.


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TERCERA ZONA NAVAL ABRIRÁ ESPACIOS PATRIMONIALES A LA COMUNIDAD DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

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