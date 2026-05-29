PODUJE POR POLÉMICO SUBSIDIO A EXPAREJA DE DIPUTADO REPUBLICANO: "NO LO VAMOS A TAPAR"

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió firmemente este viernes la investigación por el presunto subsidio habitacional irregular obtenido por la expareja de un diputado republicano, asegurando que “todos son iguales ante la ley” y que cualquier mal uso de viviendas sociales debe ser fiscalizado, sin importar el sector político involucrado.

En entrevista con Radio Pauta, el secretario de Estado abordó la controversia surgida tras la denuncia presentada por el Minvu en Punta Arenas. El caso, que involucra directamente a la pareja de un parlamentario oficialista, ya motivó el inicio de una investigación administrativa en un programa destinado a familias vulnerables.

Poduje explicó que, antes de instruir las diligencias, revisó los antecedentes con autoridades regionales y con el personal técnico que participó en las fiscalizaciones en terreno, descartando haber actuado por motivaciones políticas.

“Hablé con los funcionarios que fueron a fiscalizar, hablé con el seremi y con otras personas. La ciudad de Punta Arenas no es tan grande. Este era un tema que se sabía y tiene que investigarse”, sostuvo la autoridad.

En esa línea, el ministro remarcó que el cargo del congresista no frenará las indagatorias: “Lo que yo dije es que en ningún caso esto lo vamos a tapar porque la persona sea diputado de A, B o C. Se va a investigar y se está investigando”, afirmó.

Asimismo, frente al hecho de que un parlamentario le habría señalado previamente que la situación “estaba en regla”, cuestionando por qué no se cerró el caso en ese momento, Poduje insistió en que el combate al fraude en los beneficios estatales es una prioridad absoluta de su gestión.

“Este tema es prioritario a nivel nacional. Tengo hoy 3 mil casos en evaluación de gente que defrauda el sistema y le quita la vivienda a las familias más modestas y más humildes”, señaló.

Asimismo, detalló que el Serviu recopiló elementos suficientes para dar curso al proceso formal. “Si tengo una denuncia de eso, sea de quien sea, la voy a investigar. Si la gente del Serviu me dice que hay antecedentes, mi deber es ordenar que se proceda con la investigación. Eso es lo que me corresponde”, indicó.

Finalmente, el ministro aclaró que será la justicia la que determine las responsabilidades de fondo, enfatizando el costo social de estas irregularidades.

“Tenemos un déficit de vivienda social y cualquier persona que ocupe una de manera irregular le está quitando esa oportunidad a una familia vulnerable que lleva esperando ocho años. Eso no lo vamos a permitir”, concluyó.

La polémica se instaló luego de que el propio Poduje confirmara la denuncia penal en la región de Magallanes por el uso indebido de un subsidio reservado para sectores vulnerables, abriendo un complejo flanco político sobre los filtros y controles en la asignación de viviendas del Estado.

Cabe destacar que durante esta jornada el diputado republicano Alejandro Riquelme negó haber cometido irregularidades y acusó que existen “antecedentes falsos” en la denuncia vinculada al subsidio habitacional adjudicado a su expareja. Mediante una declaración pública, el parlamentario afirmó que al momento de la postulación “estábamos separados y sin convivencia”, descartando haber influido en la obtención del beneficio. Además, aseguró que colaborará con la investigación de la Fiscalía y sostuvo que espera que el caso “se investigue y aclare a la brevedad”.

Fuente: biobiochile.cl