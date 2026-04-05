ESTUDIO EN CHILE EVALÚA TERAPIA CON REALIDAD VIRTUAL PARA EL MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO

Un equipo del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile evaluó un protocolo de terapia de exposición apoyado con realidad virtual para tratar el miedo a hablar en público. El estudio, de carácter piloto, evidenció mejoras en la confianza de los participantes y una disminución en las autoverbalizaciones negativas.

La investigación fue publicada en la revista Behavioral Psychology/Psicología Conductual y se enfocó en estudiantes con altos niveles de ansiedad social. El equipo fue liderado por la académica Vanetza Quezada Scholz, junto a otros investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales.

El protocolo contempló entre siete y ocho sesiones, organizadas en módulos que incluyeron psicoeducación, trabajo en flexibilidad cognitiva, exposición en entornos virtuales y cierre del proceso terapéutico. La realidad virtual permitió simular distintos escenarios, desde espacios pequeños hasta auditorios con mayor audiencia, ajustando variables como tamaño del público y reacciones.

Durante las sesiones, los participantes enfrentaron de manera progresiva situaciones que habitualmente evitaban. Este enfoque busca reducir la respuesta de miedo mediante la exposición controlada, permitiendo que la persona constate que no ocurre la amenaza anticipada.

Los resultados del estudio mostraron una reducción en pensamientos negativos asociados al desempeño en público y un aumento en la confianza al momento de hablar. No obstante, los investigadores señalaron que se trata de un estudio piloto, por lo que se requieren nuevas investigaciones para confirmar estos efectos.

El equipo también advirtió que la implementación de estas tecnologías en salud mental enfrenta desafíos, como el acceso a software especializado en español y los costos asociados. A pesar de ello, se plantea la posibilidad de desarrollar herramientas más accesibles en el futuro, que permitan ampliar el alcance de este tipo de intervenciones.

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Fuente: Universidad de Chile.

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