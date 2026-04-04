ESTUDIO INTERNACIONAL REVELA NUEVOS DETALLES SOBRE LA FORMACIÓN DE TSUNAMIS

Un equipo internacional de científicos logró importantes avances en la comprensión de los tsunamis gracias al uso de datos satelitales inéditos. El estudio permitió observar por primera vez en dos dimensiones la propagación de un tsunami generado tras un terremoto ocurrido en Kamchatka, Rusia, en julio de 2025.

La investigación, desarrollada por instituciones de Estados Unidos y Europa, utilizó información del satélite SWOT, lo que permitió identificar una secuencia de olas dispersivas a unos 1.000 kilómetros del epicentro, apenas 70 minutos después del sismo. Este tipo de señales suele ser difícil de detectar con instrumentos tradicionales, lo que representa un avance significativo en el estudio de estos fenómenos.

Los expertos explicaron que este hallazgo permite observar con un nivel de detalle sin precedentes cómo se libera la energía en zonas de subducción, áreas clave en la generación de tsunamis. Este conocimiento resulta relevante para comprender mejor el comportamiento de estos eventos en distintas partes del mundo.

El estudio también contribuye a mejorar los mapas de inundación y de peligro, al ofrecer una visión más precisa del comportamiento de los tsunamis en el océano. Esto permite estimar con mayor exactitud el impacto que podrían tener en zonas costeras, fortaleciendo la planificación y respuesta ante emergencias.

Debido a que países como Chile comparten características geográficas con otras regiones sísmicas, los resultados de esta investigación podrían aportar directamente a la prevención y preparación ante futuros eventos en ciudades costeras.





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