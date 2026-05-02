ESTUDIO ANALIZA CAUSAS DE DESERCIÓN DE PROFESORES NOVELES Y BUSCA FORTALECER SU RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR

La deserción de profesores en el sistema escolar continúa siendo una preocupación en Chile, especialmente entre quienes inician su carrera docente. Según antecedentes del sector, la tasa de abandono bordea el 20%, concentrándose en los primeros años de ejercicio profesional, lo que impacta directamente en la estabilidad educativa.

En este contexto, el Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) desarrolla un estudio liderado por el académico Pablo Lizana, en el marco de un proyecto Fondecyt Regular. La investigación busca comprender los factores que inciden en la decisión de los docentes noveles de permanecer o abandonar el sistema escolar.

El estudio contempla un análisis longitudinal de variables sociodemográficas, ocupacionales y psicosociales, incluyendo aspectos como salud mental, resiliencia y satisfacción laboral. Para ello, se realizará seguimiento a estudiantes de último año de pedagogía y a profesores durante sus primeros años de trabajo.

Uno de los focos del proyecto es abordar de manera integral el bienestar docente, considerando tanto la salud mental como física. Según el equipo investigador, existen condiciones laborales que afectan significativamente a los profesores, como la carga organizacional y las exigencias del entorno escolar.

La investigación también incorpora un enfoque metodológico mixto, combinando análisis cualitativo y cuantitativo, además de incluir la participación de los propios docentes en el diseño del estudio. Esto permitirá recoger experiencias directas y comprender de mejor manera el proceso de transición desde la formación universitaria al ejercicio profesional.

El equipo espera que los resultados permitan generar recomendaciones orientadas a políticas públicas, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y contribuir a la retención de profesores en el sistema escolar.

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