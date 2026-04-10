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10 de abril de 2026

PROFESORES DE MAGALLANES EXIGEN SOLUCIONES URGENTES POR SUELDOS IMPAGOS Y VIOLENCIA ESCOLAR

El gremio docente en Magallanes advierte una situación “estructural” en los establecimientos y exige acciones urgentes a las autoridades.

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El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile A.G. en Magallanes manifestó su preocupación frente a una serie de problemáticas que afectan al sistema educativo regional, tras una reunión sostenida con autoridades.

Entre los principales puntos expuestos, el gremio alertó sobre reiterados problemas en el pago de remuneraciones, denunciando que numerosos docentes no han recibido sus sueldos de manera íntegra ni oportuna. A juicio de la organización, esta situación constituye una vulneración a los derechos laborales y afecta directamente la estabilidad económica de los trabajadores de la educación.

Asimismo, advirtieron sobre el aumento de la violencia en los establecimientos educacionales, fenómeno que —según indicaron— ha dejado de ser aislado para convertirse en una problemática estructural que impacta el desarrollo de los procesos educativos y el bienestar de las comunidades escolares.

Frente a este escenario, el gremio solicitó la implementación de una mesa de trabajo intersectorial, junto con medidas concretas y sostenidas en el tiempo para abordar la crisis.

Finalmente, plantearon la necesidad de fortalecer la gestión del sistema de educación pública en la región, solicitando mayor coordinación, seguimiento de compromisos y respuestas oportunas por parte de las autoridades. Desde el Colegio de Profesores esperan una respuesta formal en un plazo acotado que permita entregar certezas al profesorado.


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DIRECTORIO REGIONAL DE LA ANEF EN MAGALLANES SE REUNIÓ CON DELEGADA PRESIDENCIAL

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