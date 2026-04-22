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22 de abril de 2026

COLEGIO PROFESORES INSISTE QUE INICIATIVA NO ABORDA LA RAÍZ DEL PROBLEMA, LA CALIFICA DE INSUFICIENTE Y EFECTISTA

Reacciones al paso al senado del proyecto escuelas protegidas:

mario aguilar arévalo 4

Para el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar Arévalo, el aprobado proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas” en la Cámara Baja, es pobre, insuficiente, efectista y no aborda la problemática de fondo.

El líder gremial docente reiteró  “nosotros lo hemos dicho y seguiremos insistiendo en que nos parece un proyecto pobre, que solo aborda el tema de la contención, de la urgencia, pero no los temas de fondo”.

Mario Aguilar resaltó la intervención de María Paz Arzola ante la Cámara Baja en la que la autoridad reconoce que este proyecto no tocaba los problemas de raíz, “Ministra, ¿cuándo vamos a abordar los temas de fondo? Este problema se viene produciendo hace largamente 10 años, a lo menos, que viene creciendo la violencia y siempre se han tomado medidas como Aula Segura, que apuntan solamente al tema de los efectos, no a las causas”.

¿Cuándo vamos a escuchar que el Gobierno tiene un plan en el tema salud mental?, ¿Cuándo vamos a escuchar que se revisará el currículo para tener uno más centrado en la formación de buenas personas, a la convivencia, a lo emocional, aquello que es fundamental en la misión de la educación?, ¿Cuándo vamos a abordar los temas de fondo, Ministra? Esa es la pregunta” planteó el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores.

Agregó Mario Aguilar Arévalo que “sí, hay que contener ahí donde están ingresando armas a un colegio, hay que impedir el ingreso de armas, pero eso no va a resolver el tema de fondo. Hemos sido claros en eso y vamos a seguir insistiendo en su tramitación en el Senado, que este proyecto es pobre, insuficiente, que es efectista, carece de medidas que vayan de verdad y como se requiere, a abordar el problema de la violencia en los colegios”.

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