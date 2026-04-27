Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de abril de 2026

MAGISTERIO COMUNISTA DE MAGALLANES CRITICA AL GOBIERNO Y CUESTIONA NOMBRAMIENTO EN EDUCACIÓN

​El magisterio manifestó su rechazo al proyecto “Escuela Protegida” y a la administración educacional en Magallanes.

pcmagallanes

​DECLARACIÓN PÚBLICA. MAGISTERIO COMUNISTA DE MAGALLANES. 


La improvisación del actual gobierno demuestra la ausencia de un proyecto de país que beneficie a las mayorías. Kast y sus secuaces gobiernan para una minoría privilegiada.

Improvisación del gobierno es evidente en el nombramiento de las mal llamadas “autoridades” porque estos en rigor deben ser servidores públicos. 18 Secretarios Regionales Ministeriales a nivel nacional han tenido que renunciar por incompatibilidades con el ejercicio de sus cargos.

Kast y la Ministra de Educación legislan para crear una escuela que castiga. El proyecto de ley “Escuela Protegida” esta denominación que esconde una visión educativa parcial, que deja fuera la convivencia como un ámbito preventivo y formativo en el marco de una educación integral.

En Magallanes, el actual gobierno quiere una educación a la deriva. Junto con un Servicio Local de Educación Pública que presenta graves problemas de gestión financiera, administrativa y técnica-pedagógica; se suma como guinda de la torta el nombramiento de José Raúl Alvarado Díaz como SEREMI de Educación.

El señor Álvarado, en efecto tiene una trayectoria en educación intachable en exclusión, acoso laboral y autoritarismo en cada uno de los cargos que ha desempeñado a lo largo de su larga carrera como representante de una escuela autoritaria.

El prontuario del Sr. Alvarado indica que jamás ha ganado un concurso público en los múltiples cargos que ha desempeñado. En gobiernos de derecha anteriores fue designado como militante de Renovación Nacional. Hoy con más años es un flamante republicano.

El actual SEREMI de Educación, volvió desde el olvido a Magallanes para ser nuevamente interino en el Liceo Industrial “Amando Quezada Acharan” para volver hacer lo que mejor hace, hostigar a las y los trabajadores de la educación.

El Servicio Local de Educación de Magallanes, debe transparentar de inmediato las denuncias contra del Sr. Alvarado. De lo contrario es cómplice de inaceptables abusos laborales. Así como la Delegada Presidencial de Magallanes debe rápidamente tomar una decisión sobre la permanencia en su cargo como SEREMI de Educación.

Pedirle al actual SEREMI de Educación que dé un paso al costado cae en el vacío, porque es una acción ética que no ha estado presente en sus 50 años de “trayectoria”.

kusanovicenap

SENADOR KUSANOVIC SOSTIENE REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE TRABAJADORES DE ENAP PARA ABORDAR DESAFÍOS DE LA ESTATAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CONAF EXIGIRÁ GUÍA ESPECIALIZADO Y EQUIPAMIENTO PARA RECORRER CIRCUITO “W” Y BASE TORRES DESDE ESTE 27 DE ABRIL

Leer Más

​La medida se enmarca en el inicio anticipado de la temporada invernal en el Parque Nacional Torres del Paine.

​La medida se enmarca en el inicio anticipado de la temporada invernal en el Parque Nacional Torres del Paine.

TORRES DEL PAINE
nuestrospodcast
FAGNANO DEPENDENCIAS

LICEO SALESIANO MONS. FAGNANO DE PUERTO NATALES INAUGURA NUEVAS DEPENDENCIAS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
pcmagallanes

MAGISTERIO COMUNISTA DE MAGALLANES CRITICA AL GOBIERNO Y CUESTIONA NOMBRAMIENTO EN EDUCACIÓN

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
autoridades y ganaderos

AUTORIDADES Y GANADEROS COORDINAN ACCIONES PARA PREVENIR EL ABIGEATO EN MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Subcomisión CIF 3

SESIONA SUBCOMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DE FEMICIDIOS DE MAGALLANES