MAGISTERIO COMUNISTA DE MAGALLANES CRITICA AL GOBIERNO Y CUESTIONA NOMBRAMIENTO EN EDUCACIÓN

​DECLARACIÓN PÚBLICA. MAGISTERIO COMUNISTA DE MAGALLANES.

​



La improvisación del actual gobierno demuestra la ausencia de un proyecto de país que beneficie a las mayorías. Kast y sus secuaces gobiernan para una minoría privilegiada.



Improvisación del gobierno es evidente en el nombramiento de las mal llamadas “autoridades” porque estos en rigor deben ser servidores públicos. 18 Secretarios Regionales Ministeriales a nivel nacional han tenido que renunciar por incompatibilidades con el ejercicio de sus cargos.



Kast y la Ministra de Educación legislan para crear una escuela que castiga. El proyecto de ley “Escuela Protegida” esta denominación que esconde una visión educativa parcial, que deja fuera la convivencia como un ámbito preventivo y formativo en el marco de una educación integral.



En Magallanes, el actual gobierno quiere una educación a la deriva. Junto con un Servicio Local de Educación Pública que presenta graves problemas de gestión financiera, administrativa y técnica-pedagógica; se suma como guinda de la torta el nombramiento de José Raúl Alvarado Díaz como SEREMI de Educación.



El señor Álvarado, en efecto tiene una trayectoria en educación intachable en exclusión, acoso laboral y autoritarismo en cada uno de los cargos que ha desempeñado a lo largo de su larga carrera como representante de una escuela autoritaria.



El prontuario del Sr. Alvarado indica que jamás ha ganado un concurso público en los múltiples cargos que ha desempeñado. En gobiernos de derecha anteriores fue designado como militante de Renovación Nacional. Hoy con más años es un flamante republicano.



El actual SEREMI de Educación, volvió desde el olvido a Magallanes para ser nuevamente interino en el Liceo Industrial “Amando Quezada Acharan” para volver hacer lo que mejor hace, hostigar a las y los trabajadores de la educación.



El Servicio Local de Educación de Magallanes, debe transparentar de inmediato las denuncias contra del Sr. Alvarado. De lo contrario es cómplice de inaceptables abusos laborales. Así como la Delegada Presidencial de Magallanes debe rápidamente tomar una decisión sobre la permanencia en su cargo como SEREMI de Educación.



Pedirle al actual SEREMI de Educación que dé un paso al costado cae en el vacío, porque es una acción ética que no ha estado presente en sus 50 años de “trayectoria”.



