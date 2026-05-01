MÁS DE 120 DEPORTISTAS PARTICIPARON EN LA COPA MUNICIPAL DE KARATE EN PUNTA ARENAS

Con la participación de más de 120 deportistas, este sábado 25 de abril se realizó en el gimnasio de la Universidad de Magallanes la segunda versión de la Copa Municipal de Karate, evento que congregó a delegaciones de Puerto Natales, Río Turbio y Punta Arenas.

La actividad, organizada por el club deportivo Kenshokan Punta Arenas con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, permitió la competencia de niños, jóvenes y adultos desde los 4 años en las categorías de kata y kumite, en una jornada marcada por la alta participación.

En lo deportivo, el dojo Samurai de Puerto Natales se quedó con el primer lugar, seguido por el club anfitrión Kenshokan Punta Arenas. El tercer puesto fue para la escuela Samurai Senshi No Te de Punta Arenas. También participaron academias como Ken Shin Kan Magallanes, Municipal de Río Turbio y el club Ganbaru Punta Arenas.

El evento contó con la presencia del seremi del Deporte, Jacques Roux, quien acompañó el desarrollo de la jornada junto a las delegaciones participantes.

Desde la organización, el sensei Daniel Cárdenas destacó la convocatoria, el respeto y la camaradería entre las escuelas, valorando además el apoyo de colaboradores y entidades que hicieron posible la realización del torneo.

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