Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de mayo de 2026

MÁS DE 120 DEPORTISTAS PARTICIPARON EN LA COPA MUNICIPAL DE KARATE EN PUNTA ARENAS

​El torneo reunió a delegaciones de Puerto Natales, Río Turbio y Punta Arenas en una jornada que incluyó competencias de kata y kumite.

COPA MUNICIPAL

Con la participación de más de 120 deportistas, este sábado 25 de abril se realizó en el gimnasio de la Universidad de Magallanes la segunda versión de la Copa Municipal de Karate, evento que congregó a delegaciones de Puerto Natales, Río Turbio y Punta Arenas.

La actividad, organizada por el club deportivo Kenshokan Punta Arenas con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, permitió la competencia de niños, jóvenes y adultos desde los 4 años en las categorías de kata y kumite, en una jornada marcada por la alta participación.

En lo deportivo, el dojo Samurai de Puerto Natales se quedó con el primer lugar, seguido por el club anfitrión Kenshokan Punta Arenas. El tercer puesto fue para la escuela Samurai Senshi No Te de Punta Arenas. También participaron academias como Ken Shin Kan Magallanes, Municipal de Río Turbio y el club Ganbaru Punta Arenas.

El evento contó con la presencia del seremi del Deporte, Jacques Roux, quien acompañó el desarrollo de la jornada junto a las delegaciones participantes.

Desde la organización, el sensei Daniel Cárdenas destacó la convocatoria, el respeto y la camaradería entre las escuelas, valorando además el apoyo de colaboradores y entidades que hicieron posible la realización del torneo.


karatenacionalnatales

DOJO SAMURAI SENSHI NO TE DESTACA EN EL NACIONAL DE KARATE JKA KAISHI 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

SENADOR KARIM BIANCHI DENUNCIA COBROS DE CONTRIBUCIONES A VIVIENDAS SOCIALES Y ALERTA RIESGO DE REMATES DE SEDES VECINALES

Leer Más

​El parlamentario acusó una situación que afecta a familias vulnerables y organizaciones comunitarias, con deudas millonarias que incluso podrían terminar en remates.

​El parlamentario acusó una situación que afecta a familias vulnerables y organizaciones comunitarias, con deudas millonarias que incluso podrían terminar en remates.

Senador Karim Bianchi
nuestrospodcast
COPA MUNICIPAL

MÁS DE 120 DEPORTISTAS PARTICIPARON EN LA COPA MUNICIPAL DE KARATE EN PUNTA ARENAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
COPA MUNICIPAL

MÁS DE 120 DEPORTISTAS PARTICIPARON EN LA COPA MUNICIPAL DE KARATE EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
MIN DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

GOBIERNO ANUNCIA DISEÑO DE NUEVA INSTITUCIONALIDAD DE JUVENTUD TRAS REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA DE INJUV

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
chicpreconferencia

CON EJES EN LA BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN, CENTRO CHIC REALIZARÁ SU PRE-CONFERENCIA CON TALLERES EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250