CLUB DEPORTIVO KIME AUSTRAL KARATE DO PUNTA ARENAS SUMA VALIOSA EXPERIENCIA TRAS UNA INTENSA JORNADA DE COMPETENCIA

​El pasado fin de semana, entre los días 5 al 8 de marzo del presente año, la delegación de cuatro competidores del Club Deportivo Kime Austral Karate Do de la ciudad de Punta Arenas y miembro fundador de la Asociación Deportiva Regional de Karate Magallanes, participó en el CAMPEONATO SELECTIVO NACIONAL DE KARATE Y PARA-KARATE FEDERADO 2026, organizado por Federación Deportiva Nacional de Karate de Chile en el Polideportivo Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana, en el cual participaron alrededor de 1500 deportistas de todas las asociaciones federadas de karate del país.



Este campeonato estuvo marcado por el alto nivel técnico y competitivo de los deportistas, los representantes del Club Deportivo Kime Austral Karate Do demostraron un alto desempeño y compromiso en cada combate que debieron disputar, volcando en el tatami lo que se entrenó previamente.



Aunque en esta ocasión no se alcanzó el podio y tomando en cuenta que es su primera vez en participar en este tipo de campeonatos de alta competencia, el desempeño general dejó un balance de aprendizaje y solidez. Los resultados se mantuvieron en la zona media de la tabla, reflejando un nivel competitivo constante frente a rivales que ya cuentan con experiencia y trayectoria nacional e internacional.



Los resultados obtenidos por los competidores fueron:



-Ana Santa María Mancilla, categoría Kata Senior Femenino: 9° lugar de un total de 30 competidoras.

-Santiago Díaz Oyarzún, categoría Kumite Junior -76 kg: 7° lugar de un total de 13 competidores.

-Daniel Vera de Armas, categoría Kumite Senior +84Kg: 9° lugar de un total de 19 competidores; y

-Bastián Oyarzún Durán, categoría Kumite SUB14 -50Kg: 9° lugar de un total de 16 competidores.



Aspectos destacados de la participación en el campeonato:



* Nivel técnico: Los competidores locales lograron ejecutar katas y combates con una buena precisión técnica.

* Experiencia: Se pudo presenciar combates donde se disputaron rondas muy cerradas que se definieron por errores tácticos en los últimos segundos.

* Crecimiento: Esta participación permitió identificar áreas de mejora táctica para los próximos desafíos del equipo de competencia del club deportivo.



El técnico federado, Iván Muñoz Sierra, expresó su satisfacción con el esfuerzo y la entrega mostrada por sus deportistas. "Estos resultados son parte natural y esperada de nuestro proceso de formación y proyección deportiva y competitiva de karate federado; nos sirven de termómetro para ajustar los entrenamientos y reforzar aquellos puntos en que nos falta mayor capacidad de definición, tanto en la parte técnica, física y táctica". Además, aprovechó de reconocer y agradecer el apoyo y compromiso de las familias de los competidores, sin los cuales, es muy complejo y difícil poder participar y representar a la región de Magallanes en este tipo de competencias, debido principalmente a la condición geográfica y altos costos de traslados aéreos que implican los viajes a la capital del país.



También aprovecha de reconocer y agradecer a la Municipalidad de Punta Arenas, quién, una vez más, apoyó con la adquisición de un pasaje aéreo para uno de los competidores, lo cual se traduce en una gran ayuda para el club deportivo.



El Club Deportivo Kime Austral Karate Do forma parte del Dojo Magallanes, perteneciente a la Organización Internacional Ken Shin Kan GoJu Ryu Katate Do, y es dirigido por el Sensei Iván Muñoz Sierra, 5° Dan, quién tiene más de 25 años de práctica en este arte marcial, el cual imparte entrenamientos para niños, jóvenes y adultos, 3 veces a la semana, en calle Enrique Abello N° 292, y hace extensiva la invitación a la comunidad de Punta Arenas que deseen conocer y practicar este arte marcial que entrega muchos beneficios para el bienestar y la salud a quienes lo practican.

