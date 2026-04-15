DOJO SAMURAI SENSHI NO TE DESTACA EN EL NACIONAL DE KARATE JKA KAISHI 2026

Durante los días 4 y 5 de abril, el Dojo Samurai Senshi No Te participó en el Campeonato Nacional de Karate JKA KAISHI 2026, instancia en la que sus representantes demostraron un alto nivel técnico y, sobre todo, los valores fundamentales del karate: disciplina, respeto y humildad.

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Cada presentación reflejó el compromiso y la formación integral que caracteriza al dojo, dejando en evidencia el trabajo constante que se realiza tanto dentro como fuera del tatami.

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En esta importante competencia, se destacó especialmente la participación de:

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• Jenifer Alvarado, quien obtuvo el 3° lugar en Kata categoría 13 años femenino oficial.

• Felipe Barría Henríquez, Senpai del dojo, quien logró posicionarse entre los 8 mejores a nivel nacional en la categoría Kata masculino 21 a 49 años.



Asimismo, se reconoce con orgullo la participación de los alumnos:

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Vicente Velásquez, Danae Díaz, Francisca Fernández, Javiera Fernández, Rafael Sánchez y Francisca Vásquez, quienes representaron con honor al dojo, dejando en alto su nombre en cada una de sus presentaciones.

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El dojo también expresó un especial agradecimiento a su Sensei, cuyo liderazgo y dedicación han sido fundamentales en la formación de sus estudiantes, no solo como karatekas, sino también como personas comprometidas con su desarrollo personal y valórico.

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Con estos resultados, el Dojo Samurai Senshi No Te reafirma su compromiso con la formación integral y la excelencia en el karate, continuando su camino con espíritu samurái y una firme proyección hacia nuevos desafíos.

