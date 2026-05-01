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1 de mayo de 2026

CUT MAGALLANES CONVOCA A MARCHA Y ACTO EN PUNTA ARENAS POR EL DÍA DEL TRABAJADOR CON ENFOQUE EN IMPACTO SOCIAL DE RECORTES

La voz de la ANEF en Magallanes

CUT

En el marco de una nueva conmemoración del Día del Trabajador, dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la región de Magallanes realizaron un llamado abierto a la comunidad de Punta Arenas a participar en la marcha y acto programados para este 1 de mayo, enfatizando el impacto que diversas medidas económicas podrían tener en las familias del territorio.

Durante el programa La Voz de la ANEF en Magallanes, emitido por Polar Comunicaciones, el presidente provincial de la CUT, Juan Igor, detalló que la convocatoria contempla una marcha que comenzará a las 10:30 horas desde Diagonal Don Bosco, avanzando por el centro de la ciudad hasta el Instituto Superior de Comercio (INSUCO), donde se desarrollará el acto central. Según explicó, la expectativa es aumentar la participación respecto a años anteriores, proyectando una convocatoria cercana a las 500 personas.

El dirigente sostuvo que la movilización no solo responde a demandas del sector público, sino que busca visibilizar efectos más amplios en la comunidad. En ese sentido, planteó que eventuales ajustes presupuestarios y cambios en programas sociales podrían repercutir directamente en la calidad de vida de la población, especialmente en una región como Magallanes, donde el costo de vida presenta particularidades.

En la misma línea, la vicepresidenta nacional de Mujer y Género de la CUT, Karen Palma, quien participó de forma remota en el programa tras su reciente visita a la región, señaló que existe preocupación a nivel nacional por el escenario laboral y social. Según indicó, estos temas estarán presentes en las distintas actividades del 1 de mayo a lo largo del país, donde las organizaciones buscan visibilizar demandas vinculadas al empleo, derechos laborales y condiciones de vida.

Desde La Voz de la ANEF en Magallanes también se reiteró el llamado a la participación ciudadana, subrayando que la convocatoria está dirigida no solo a trabajadores, sino también a familias, estudiantes y comunidad en general, en una jornada que busca relevar el rol del mundo del trabajo en el desarrollo social de la región de Magallanes.





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MARCHA EN PUNTA ARENAS SE SUMO A CONVOCATORIA NACIONAL CONTRA RETIRO DE DECRETOS AMBIENTALES

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