MARCHA EN PUNTA ARENAS SE SUMO A CONVOCATORIA NACIONAL CONTRA RETIRO DE DECRETOS AMBIENTALES

El dirigente del movimiento No Más Zonas de Sacrificio, Cristóbal Sepúlveda, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones las recientes movilizaciones ambientales registradas en distintos puntos del país, incluyendo Punta Arenas, en el marco del Día Mundial del Agua.

De acuerdo con lo señalado por Sepúlveda, “la movilización responde al retiro de decretos que establecían medidas de protección ambiental”, situación que ha generado preocupación en diversas comunidades del país.

En ese contexto, el dirigente enfatizó la importancia de la organización social frente a este tipo de decisiones, subrayando el rol de la ciudadanía en la defensa del medioambiente y la necesidad de mantener instancias de participación activa en los territorios.

Las manifestaciones fueron convocadas por organizaciones ambientales como respuesta al retiro de 43 decretos vinculados a medidas de protección ambiental por parte del gobierno. En la capital regional, la jornada reunió a más de 100 personas en el centro de la ciudad.





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