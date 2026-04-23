Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de abril de 2026

PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL GIRASOL PROMOVIERON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

La actividad tuvo como principal objetivo relevar la necesidad de generar conciencia desde la primera infancia en torno a la protección del entorno, promoviendo valores fundamentales como el respeto por la naturaleza, la sostenibilidad y el compromiso con el planeta.

diatierrasalud

En el contexto de la conmemoración del Día de la Tierra, el Jardín Infantil y Sala Cuna Girasol, dependiente del Servicio de Salud Magallanes, realizó una significativa visita a los funcionarios/as de la Dirección de Servicio, instancia en que niños y niñas, junto a sus educadoras, compartieron un mensaje centrado en la importancia del cuidado del medio ambiente.

La actividad tuvo como principal objetivo relevar la necesidad de generar conciencia desde la primera infancia en torno a la protección del entorno, promoviendo valores fundamentales como el respeto por la naturaleza, la sostenibilidad y el compromiso con el planeta.

La visita permitió a los pequeños, hacer entrega de un presente simbólico a las distintas subdirecciones, gesto que buscó invitar a la reflexión respecto del rol que cada persona desempeña en la construcción de un futuro más responsable y respetuoso con el medio ambiente, a la vez de poner en práctica el mensaje. En este contexto, se llevó a cabo la plantación de semillas de suculentas, como una acción concreta que simboliza el compromiso con el cuidado del entorno, fortaleciendo el aprendizaje significativo de los niños/as desde la primera infancia y promoviendo una conciencia ambiental con impacto en la comunidad.

Al respecto, Montserrat Hernández, referente de Cuidados Infantiles del Servicio de Salud, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas, señalando que no solo fortalecen los vínculos institucionales, sino que también posicionan a los niños y niñas como agentes de cambio, recordando que el cuidado de la Tierra es una tarea compartida y urgente.

Consignar que la actividad, se enmarca dentro de las acciones de educación y sensibilización ambiental impulsadas por el Jardín Infantil Girasol, tendiente a reforzar el compromiso de su comunidad educativa y sociedad en general para avanzar hacia una sociedad más consciente y responsable en el tema medio ambiental, en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

farsouthexp

FAR SOUTH EXPEDITIONS CONMEMORA EL DÍA DEL LIBRO CON FIRMA Y EVENTA DE LIBRO "AVES DE CHILE" EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONSEJO REGIONAL: PROYECTO DE ÁREAS VERDES EN PORVENIR PERMITIRÁ RECUPERAR BANDEJONES DE AVENIDA HERNANDO DE MAGALLANES

Leer Más

El proyecto considera una inversión de M$1.375.148

El proyecto considera una inversión de M$1.375.148

Estado plaza
nuestrospodcast
seremihospnatales

AUTORIDADES DETECTAN BRECHAS Y PROYECTAN MEJORAS EN SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL DE PUERTO NATALES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
diatierrasalud

PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL GIRASOL PROMOVIERON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Plantación JI Las Charitas

PUNTA ARENAS CONMEMORÓ EL DÍA DE LA TIERRA CON ACCIONES CONCRETAS DE EDUCACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremideporte

MASIVA CORRIDA EN PUNTA ARENAS, NUEVOS PROYECTOS Y TALLERES MARCAN AGENDA DEPORTIVA EN MAGALLANES