PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL GIRASOL PROMOVIERON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

En el contexto de la conmemoración del Día de la Tierra, el Jardín Infantil y Sala Cuna Girasol, dependiente del Servicio de Salud Magallanes, realizó una significativa visita a los funcionarios/as de la Dirección de Servicio, instancia en que niños y niñas, junto a sus educadoras, compartieron un mensaje centrado en la importancia del cuidado del medio ambiente.



La actividad tuvo como principal objetivo relevar la necesidad de generar conciencia desde la primera infancia en torno a la protección del entorno, promoviendo valores fundamentales como el respeto por la naturaleza, la sostenibilidad y el compromiso con el planeta.



La visita permitió a los pequeños, hacer entrega de un presente simbólico a las distintas subdirecciones, gesto que buscó invitar a la reflexión respecto del rol que cada persona desempeña en la construcción de un futuro más responsable y respetuoso con el medio ambiente, a la vez de poner en práctica el mensaje. En este contexto, se llevó a cabo la plantación de semillas de suculentas, como una acción concreta que simboliza el compromiso con el cuidado del entorno, fortaleciendo el aprendizaje significativo de los niños/as desde la primera infancia y promoviendo una conciencia ambiental con impacto en la comunidad.



Al respecto, Montserrat Hernández, referente de Cuidados Infantiles del Servicio de Salud, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas, señalando que no solo fortalecen los vínculos institucionales, sino que también posicionan a los niños y niñas como agentes de cambio, recordando que el cuidado de la Tierra es una tarea compartida y urgente.



Consignar que la actividad, se enmarca dentro de las acciones de educación y sensibilización ambiental impulsadas por el Jardín Infantil Girasol, tendiente a reforzar el compromiso de su comunidad educativa y sociedad en general para avanzar hacia una sociedad más consciente y responsable en el tema medio ambiental, en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

