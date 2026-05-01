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1 de mayo de 2026

DETENIDO EN PORVENIR POR AGRESIÓN A MUJER QUE FUE TRASLADADA CON LESIONES GRAVES AL HOSPITAL

​Una mujer fue encontrada inconsciente en su domicilio y debió ser derivada a Punta Arenas tras una presunta agresión. Carabineros detuvo a un hombre de 50 años en el lugar.

Detenido en Porvenir

Durante la madrugada de este viernes 1 de mayo, cerca de las 07:00 horas, Carabineros de la 3ª Comisaría de Porvenir concurrió a un domicilio ubicado en calle Gessel, tras recibir llamados de vecinos al nivel 133 alertando sobre gritos de auxilio por una posible agresión.

Al llegar al lugar, el personal policial fue recibido por un hombre adulto en manifiesto estado de ebriedad. Al ingresar al inmueble, los funcionarios encontraron en el living a una mujer tendida en el suelo, con lesiones visibles y en estado de inconsciencia, por lo que solicitaron de inmediato la presencia del SAMU.

La víctima fue trasladada al Hospital de Porvenir, donde el médico de turno diagnosticó lesiones de carácter reservado, con una posible complicación craneal. Debido a la gravedad de su estado, se iniciaron gestiones para su aeroevacuación al Hospital Regional de Punta Arenas.

En el lugar, Carabineros procedió a la detención de un hombre identificado con las iniciales A.F.G.G., de 50 años. Por instrucción de la Fiscalía Local de Tierra del Fuego, personal de la SIP de la 3ª Comisaría de Porvenir quedó a cargo de los peritajes para esclarecer lo ocurrido.



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